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VÍDEO: El príncipe Guillermo, eufórico, se desata en la grada mientras el Aston Villa golea al Nottingham Forest y se clasifica para la final de la Europa League
Una celebración real en Villa Park
El Aston Villa venció 4-0 al Nottingham Forest en Villa Park y, tras el 0-1 de la ida, avanzó a la final de la Europa League con un global de 4-1.
Más de 43 000 aficionados, incluido el príncipe Guillermo, celebraron una noche que podría transformar al club. Tras varias eliminaciones recientes, el Villa mostró calma y eficacia cuando más importaba y mantuvo vivo su sueño europeo.
Emery está cada vez más cerca de hacer historia en la Europa League
Si hay un artífice clave en el resurgimiento del Aston Villa, ese es Unai Emery. El español ha vuelto a demostrar por qué se le considera el maestro moderno de la Europa League, dando un paso más hacia un quinto título que ampliaría su récord. Además, ya suma un total de seis finales europeas, una marca solo superada por Giovanni Trapattoni (7).
Tras ganar cuatro veces la Europa League con Sevilla y Villarreal, ahora busca su primer título europeo con un club inglés. Sus ajustes tácticos, clave tras la ida, permitieron al Villa dominar el ritmo y arrollar al Forest en la segunda parte con un remate certero y presión constante.
McGinn impulsa la remontada del Villa
El capitán John McGinn lideró al Aston Villa con un doblete decisivo ante el Forest. Ollie Watkins igualó la eliminatoria, Emiliano Buendía marcó de penalti y, acto seguido, McGinn sentenció con dos goles rápidos.
La fluidez ofensiva de los locales mantuvo al Forest a raya y, con paciencia y precisión, desmantelaron a sus rivales de las Midlands. Lo que empezó como una remontada tensa acabó en una victoria contundente.
El duelo en Estambul ofrece al Villa la oportunidad de pasar a la historia
El Aston Villa se medirá al Friburgo en Estambul el 20 de mayo en busca de la gloria europea y un nuevo capítulo en su historia.
Es su primera gran final europea desde la Copa de Europa de 1982, hace 44 años, lo que resalta la importancia de este regreso tan esperado. Solo Manchester City (51 años entre 1970 y 2021) y West Ham United (47 años entre 1976 y 2023) han tenido intervalos más largos entre finales europeas entre los clubes ingleses.