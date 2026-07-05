VÍDEO: El portero paraguayo Orlando Gills lanza el balón a Kylian Mbappé tras rechazar este darle la mano; la estrella francesa calma un tenso duelo mundialista

Francia avanzó a cuartos del Mundial gracias al penalti que Mbappé marcó en el 70 en Filadelfia. El delantero transformó con calma en un duelo lleno de choques y agresividad táctica.

El tanto subió la tensión: Mbappé celebró burlándose del portero paraguayo Gill. La selección sudamericana, que no recibió tarjetas, se centró en frenar al capitán francés con faltas y provocaciones.

Tras el pitido final, Gill le tendió la mano, Mbappé se dio la vuelta y el portero le lanzó el balón a la espalda, desatando un enfrentamiento masivo entre jugadores y cuerpos técnicos.