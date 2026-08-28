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Vídeo: el portero del PSG Matvey Safonov se desploma durante el calentamiento previo al duelo contra el Lille
Conmoción en el Stade Pierre-Mauroy
La preparación del Paris Saint-Germain para su vital encuentro de la Ligue 1 contra el Lille se vio alterada este miércoles cuando el portero Matvey Safonov se desplomó durante el calentamiento previo al partido. El incidente se produjo mientras el once titular realizaba sus últimos ejercicios sobre el césped, lo que provocó un periodo de gran preocupación tanto para el cuerpo técnico como para los aficionados.
Los primeros informes desde el estadio indican que el desplome no fue un episodio médico espontáneo, sino el resultado de un impacto físico. Según informa Foot Mercato, el guardameta ruso chocó con su entrenador de porteros mientras realizaba ejercicios rutinarios.
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Respuesta médica inmediata
Los presentes describieron la escena como especialmente preocupante, ya que Safonov no se levantó de inmediato. Las imágenes en redes sociales y los relatos de testigos presenciales pusieron de relieve la tensión en el ambiente mientras la plantilla del PSG observaba la situación.
Un observador señaló la gravedad de la situación, destacando el golpe que recibió Matvey Safonov durante el calentamiento previo al partido del PSG, al tiempo que expresaba su preocupación por el estado inmediato del jugador.
A pesar de lo escalofriante del desplome, el equipo médico no lo descartó de inmediato para el partido. Siguieron controlando su estado en el vestuario para determinar si había sufrido una conmoción cerebral o cualquier otra lesión que le impidiera competir.
Planes de contingencia en marcha
Mientras el cuerpo médico atendía a Safonov, el cuerpo técnico del PSG tuvo que actuar con rapidez para prepararse ante un posible cambio en la alineación. Luis Enrique y sus asistentes fueron vistos comentando la situación en la banda mientras se acercaba el inicio del partido. La incertidumbre en torno al estado de salud de Safonov hizo que los porteros suplentes tuvieran que acelerar también sus propios preparativos.
El efecto de la lesión se dejó sentir en toda la sesión de calentamiento, ya que se vio a otros jugadores mirando hacia la zona médica. Otros porteros, como Lucas Chevalier, intensificaron sus rutinas de calentamiento para asegurarse de que estaban listos para saltar al campo si se consideraba que Safonov no estaba en condiciones de jugar. Sin embargo, esas preocupaciones terminaron disipándose, ya que Safonov se recuperó a tiempo y comenzó el partido con normalidad.
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