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VÍDEO: El padre de Erling Haaland critica con sarcasmo la anulación de un penalti a favor de Inglaterra en el Mundial
Noruega, derrotada por un doblete de Bellingham
Noruega soñaba con sorprender a los Tres Leones y se adelantó gracias a un centro de Andreas Schjelderup que superó a Jordan Pickford. Sin embargo, Bellingham tomó el control y firmó un doblete que clasificó a los hombres de Thomas Tuchel.
La polémica arbitral enfadó a la familia Haaland: anularon un segundo gol noruego por un empujón de Haaland a Anderson, y la FIFA tuvo que desmentir que el balón hubiera golpeado una cámara aérea antes del empate de Bellingham.
La tensión en las gradas estalló cuando las decisiones perjudicaron a los noruegos, y las cámaras captaron un gesto obsceno de Alf-Inge, padre de Haaland.
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Alfie arremete contra los árbitros y contra Bellingham
En la prórroga Inglaterra obtuvo un penalti por una entrada de Oscar Bobb a Djed Spence. El VAR intervino y el árbitro Clement Turpin lo anuló. Las cámaras mostraron a Haaland padre en la zona VIP, visiblemente enfadado, haciendo un gesto obsceno al campo.
Minutos después, el excentrocampista del City, de 51 años, publicó en redes: «Enhorabuena, Bellingham y árbitro», mensaje que muchos interpretaron como crítica a un supuesto trato desfavorable que habría costado a Noruega el pase a semifinales.
- Getty Images Sport
Haaland, silenciado por los Tres Leones
Las decisiones arbitrales acapararon la atención en casa de los Haaland, pero las estadísticas revelaron otra frustración: según Opta, Inglaterra fue el primer equipo que impidió al delantero del Manchester City marcar en un partido internacional oficial desde que Austria lo lograra en octubre de 2024, una sequía de 636 días.
Neutralizar a Haaland era clave en el plan de Tuchel y, pese al caos del VAR, la defensa inglesa funcionó. Para los Haaland, el Mundial 2026 se recordará por las decisiones que, según el padre del delantero, les costaron un lugar en la historia.
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