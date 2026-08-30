Vídeo: el nuevo presidente de la Federación Saudí: aspiramos a dos títulos y no hay lugar para el individualismo

Al-Rezaiza declaró nada más ser elegido: "No preparé ninguna palabra ni organicé nada, porque solo me interesaba una cosa, que es decir: gracias, Yasser Al-Misehal, a ti y a tus compañeros, siete años no fueron cortos", según lo publicado por la cuenta del periódico Asharq Al-Awsat en X.

Al-Rezaiza afirmó que su junta directiva se propone continuar con los logros alcanzados y desarrollar el fútbol saudí durante la próxima etapa, señalando que el apoyo económico del que goza el deporte saudí representa un factor importante para continuar con el trabajo.

El periódico Arriyadiyah recogió las palabras del nuevo presidente de la Federación Saudí: "Siete años no fueron fáciles para la junta anterior, y agradecemos a los compañeros lo que ofrecieron e hicieron durante su etapa pasada".

Y añadió: "Hoy el fútbol saudí vive un notable apoyo económico por parte del liderazgo y del Ministerio del Deporte, y esperamos continuar con los logros; tenemos por delante la Copa del Golfo y la Copa de Asia, y aspiramos a conquistarlas".

Lee también: "Mentirá como siempre": Ziyech eleva el tono de su enfrentamiento con el presidente del Wydad