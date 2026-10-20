El Al Nassr logró superar con dificultad el obstáculo del Neom, tras arrebatarle una valiosa victoria por un gol a cero, en el duelo que enfrentó a ambos equipos la noche del martes, dentro de las competiciones de la décima jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, gracias a un disparo misil que llevó la firma del portugués João Félix, y que salvó a su equipo de un tropiezo en una noche para el olvido que vivió su compatriota Cristiano Ronaldo.

El partido presenció un escenario emocionante, después de que ambos equipos intercambiaran el desperdicio de ocasiones claras, en un momento en el que Ronaldo sufrió frente a la portería, falló un penalti y varias ocasiones fáciles, antes de que Félix interviniera y resolviera el duelo con un golazo en la segunda parte.



