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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
GOAL
Traducido por

Vídeo: el misil de Félix salva a Cristiano Ronaldo y al Al-Nassr de las garras del Neom

Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
1ª División
C. Ronaldo
J. Felix
Arabia Saudita
Portugal

El Al-Alami logra los 3 puntos

El Al Nassr logró superar con dificultad el obstáculo del Neom, tras arrebatarle una valiosa victoria por un gol a cero, en el duelo que enfrentó a ambos equipos la noche del martes, dentro de las competiciones de la décima jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, gracias a un disparo misil que llevó la firma del portugués João Félix, y que salvó a su equipo de un tropiezo en una noche para el olvido que vivió su compatriota Cristiano Ronaldo.

El partido presenció un escenario emocionante, después de que ambos equipos intercambiaran el desperdicio de ocasiones claras, en un momento en el que Ronaldo sufrió frente a la portería, falló un penalti y varias ocasiones fáciles, antes de que Félix interviniera y resolviera el duelo con un golazo en la segunda parte.


  • El misil de Félix decide el enfrentamiento

    El Al-Nassr esperó hasta el minuto 61 del encuentro para romper el empate, después de que João Félix lanzara un potente disparo que acabó en la portería del Neom, aprovechando un magnífico pase, para dar la ventaja a su equipo por un gol a cero y poner fin a los intentos de ambos conjuntos por llegar a la portería.

    El gol del astro portugués llegó en un momento de gran importancia, luego de que el Al-Nassr fuera incapaz de traducir su superioridad en goles, en medio del brillante desempeño de la defensa del Neom y el desperdicio de ocasiones por ambos lados, confirmando Félix una vez más su capacidad para marcar la diferencia en los momentos decisivos.



  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Cristiano Ronaldo desperdicia las ocasiones y vive una noche complicada

    En el otro lado, Cristiano Ronaldo vivió uno de sus partidos más difíciles, después de desperdiciar una oportunidad clara al final de la primera parte, cuando falló al transformar un penalti en gol, con un disparo que se marchó fuera de la portería de forma extraña.

    El sufrimiento del capitán del Al-Nassr no se detuvo ahí, pues desperdició una ocasión aún más insólita al comienzo de la segunda parte, concretamente en el minuto dos, cuando recibió un pase de cabeza del senegalés Sadio Mané tras un saque de esquina, encontrándose ante la portería vacía, pero mandó el balón por encima del larguero.

    Ronaldo volvió a desperdiciar otra oportunidad en el minuto 75, después de recibir un pase dentro del área, pero disparó junto al palo izquierdo, continuando así con el desperdicio de ocasiones que habrían bastado para darle al Al-Nassr una victoria más cómoda, después de que su equipo se viera obligado a aferrarse a su ventaja hasta el final.

  • Lacazette amenaza y Al Nassr se lleva los tres puntos

    Por su parte, el francés Alexandre Lacazette desperdició una ocasión temprana para el Neom en el minuto cinco, tras quedarse solo ante la portería, pero el brasileño Bento Matheus detuvo su intento y salvó al Al Nassr de encajar un gol tempranero.

    Asimismo, el delantero del Neom estuvo cerca de devolver el partido al punto de partida, cuando remató de cabeza un peligroso balón que se estrelló en el travesaño.

    Pese a las ocasiones que tuvo el Neom, el Al Nassr logró mantener su ventaja hasta el pitido final, para cosechar tres valiosos puntos y elevar su cuenta a 22 puntos en el tercer puesto, a dos puntos del líder Al Hilal y a tres del Al Qadisiyah, mientras que el Neom se quedó congelado en 16 puntos en la sexta posición.


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