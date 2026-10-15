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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Vídeo: el Juventus castiga al Celta de Vigo y el Celtic pierde pese a la aportación de Haitam Hassan

Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Juventus
Europa League
Salzburgo vs AC Milán
Salzburgo
AC Milán
Lyon vs Crystal Palace
Lyon
Crystal Palace
Benfica vs Celtic
Benfica
Celtic
H. Hassan
Italia
Egipto

Milan arrasa al Salzburgo y Lyon frustra al Crystal Palace

La Juventus logró una victoria agónica a domicilio frente al Celta de Vigo, por 2-1, en la segunda jornada de la Europa League.

El Celta de Vigo se adelantó con un gol de Hugo Álvarez en el minuto 18, pero la Juve respondió con los tantos de Nick Woltemade y Randal Kolo Muani, en los minutos 59 y 90+2.

La Juventus elevó su casillero a 6 puntos, mientras que el Celta de Vigo se quedó sin puntuación alguna.

El sitio "Football Italia" repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el equipo español logró abrir el marcador mediante una jugada colectiva bien elaborada, antes de que Swedberg pusiera el balón para Hugo Álvarez, quien lo envió a la red desde corta distancia en el palo lejano.

Teun Koopmeiners remató de cabeza directamente hacia el portero del Celta de Vigo y después el jugador neerlandés no pudo controlar un centro que le devolvió Pierre Kalulu desde 10 yardas.

Koopmeiners también interceptó, sin intención, un disparo de Kerim Alajbegovic, antes de que Nick Woltemade enviara el balón por encima del travesaño, tras dejarlo botar dentro del área.

Justo después del inicio de la segunda parte, los defensores del Celta de Vigo bloquearon un intento de Woltemade en el palo cercano y luego Radu brilló al desviar por encima del travesaño un disparo de Francisco Conceição.

La Juventus consiguió el empate después de que Koopmeiners enviara un centro desde la banda izquierda que Marcos Alonso gestionó mal, pues le golpeó en el pecho y cayó delante de Nick Woltemade, convirtiéndose en un pase ideal para el delantero alemán, que la envió directamente a la red desde 12 yardas.

La Juventus dio la vuelta al resultado en el tiempo añadido, después de que Andrea Cambiaso enviara un centro medido desde la banda izquierda, para que Randal Kolo Muani pudiera colarse entre los defensores y elevarse para golpear el balón de cabeza en el palo lejano, anotando el gol de la victoria desde muy corta distancia.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    El Milan reacciona con una gran victoria sobre el Salzburgo

    En el marco de la misma jornada, el Milan venció a su rival, el Red Bull Salzburgo, por cuatro goles a cero.

    Los goles del Rossoneri fueron obra de Alfadio Cissé, con un "hat-trick" en los minutos 15, 33 y 49, y de Gonzalo Ramos en el minuto 72.

    El Milan jugó con 10 futbolistas desde el minuto 84, tras la expulsión de Filippo Terracciano.

    Con esta victoria, el Milan suma sus primeros 3 puntos, el mismo casillero que el Salzburgo.


  • FBL-EUR-C3-BENFICA-CELTICAFP

    El Celtic sufre su segunda derrota en la Europa League

    El Celtic escocés cayó ante su anfitrión, el Benfica portugués, por 1-4 pese a la aportación del jugador egipcio Haitham Hassan.

    El Benfica se adelantó con un gol de Jhon Durán, en el minuto 5, de penalti.

    Alexander Bah amplió la ventaja del conjunto portugués en el minuto 23, antes de que Jhon Durán anotara su segundo gol personal, y el tercero de los locales, en el minuto 36.

    Haitham Hassan asistió en el único gol del Celtic, en el minuto 63, que marcó Camilo Durán.

    Vangelis Pavlidis cerró el póker del Benfica en el minuto 89.

    El Benfica elevó su cuenta a 6 puntos, mientras que el Celtic se quedó sin puntos.

    En la misma jornada, el Lyon venció al Crystal Palace por 3-2, mientras que el Olympiacos superó al Marsella por un gol a cero.

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