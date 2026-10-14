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Vídeo: El jeque Ahmed Al Yousef: Ronaldo romperá la barrera de los 1000 goles en Kuwait

Al Ahli vs Al Nasr FC
Al Ahli
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudita
Portugal

El jeque Ahmad Al Yousef Al Sabah, presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol, expresó su deseo de que la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo entre en la historia desde los estadios kuwaitíes, con la esperanza de que el capitán del Al Nassr saudí marque su gol número 1000 durante la Supercopa de Arabia Saudí, cuya disputa está prevista en Kuwait el próximo mes de diciembre.

Durante la ceremonia del sorteo del torneo, celebrada este miércoles, Al Yousef deseó que la afición kuwaití tenga una cita con un momento excepcional en la trayectoria de Ronaldo, quien se acerca a alcanzar un registro sin precedentes en el mundo del fútbol.

El presidente de la Federación Kuwaití declaró al canal saudí Thmanyah: "Ojalá Ronaldo marque el gol número 1000, e incluso el 1001, en Kuwait".

La leyenda de Portugal llegó a los 981 goles en su carrera después de batir las redes en la victoria del Al Nassr sobre el Neftchi uzbeko por 3-1, el pasado lunes, en la Liga de Campeones de la AFC Élite, por lo que queda a 19 goles de alcanzar la barrera de los mil tantos.

  • Refuerzo de la afición para el club Al Nassr

    Y confirmó su apoyo al Reino al decir: "Nosotros, como pueblo kuwaití, nos mantenemos unidos en una sola fila detrás del liderazgo del Reino de Arabia Saudí, encabezado por el Custodio de las Dos Santas Mezquitas y su Alteza el príncipe heredero, y el pueblo saudí es leal a la gente de Kuwait. Todos los kuwaitíes son leales al Reino y a su pueblo".

    Y añadió: "Estoy muy contento de que la Supercopa de Arabia Saudí se dispute en tierras kuwaitíes, y esto, para mí, es una de las competiciones más fuertes que se van a celebrar en Kuwait".

    En el mismo contexto, la participación del Al Nassr en el torneo despierta un gran interés entre la afición en Kuwait, ya que Al Yousef señaló que los seguidores del Al Qadsia kuwaití no apoyan necesariamente al Al Qadsiah saudí, sino que se inclinan por respaldar al Al Nassr desde que la leyenda del Al Qadsia y del fútbol kuwaití, Bader Al Mutawa, vistió la camiseta del conjunto conocido como "El Mundial".

  • El Nassr se enfrenta a Al Khaleej en las semifinales de la Supercopa

    El sorteo de la Supercopa de Arabia Saudí de la temporada 2026-2027 deparó el enfrentamiento entre Al Ahli y Al Qadsiah en la primera semifinal, mientras que Al Nassr se medirá a Al Khaleej en el segundo partido.

    Kuwait acogerá las competiciones del torneo del 19 al 23 de diciembre próximo, en el estadio Internacional Jaber Al Ahmad, con la participación de cuatro equipos. Las dos semifinales se disputarán los días 19 y 20 de diciembre, mientras que la final se jugará el día 23 del mismo mes.

    Al Nassr disputa la competición como campeón de la Liga Roshn saudí, mientras que Al Khaleej se clasificó como subcampeón de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas; Al Ahli participó tras ocupar el tercer puesto en la liga, y Al Qadsiah reservó su plaza al terminar el campeonato en la cuarta posición.

    Entre la ambición de Al Nassr de conquistar un nuevo título y la expectación de la afición por la cifra histórica de Cristiano Ronaldo, los estadios kuwaitíes podrían convertirse en el escenario de un momento excepcional en la trayectoria del capitán del equipo saudí, si logra alcanzar el gol número mil durante el torneo.

    Vídeo: advirtió de una próxima discordia en Al Hilal. Mohammed Noor a Salem Al Dawsari: busca otro club

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