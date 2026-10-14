El jeque Ahmad Al Yousef Al Sabah, presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol, expresó su deseo de que la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo entre en la historia desde los estadios kuwaitíes, con la esperanza de que el capitán del Al Nassr saudí marque su gol número 1000 durante la Supercopa de Arabia Saudí, cuya disputa está prevista en Kuwait el próximo mes de diciembre.

Durante la ceremonia del sorteo del torneo, celebrada este miércoles, Al Yousef deseó que la afición kuwaití tenga una cita con un momento excepcional en la trayectoria de Ronaldo, quien se acerca a alcanzar un registro sin precedentes en el mundo del fútbol.

El presidente de la Federación Kuwaití declaró al canal saudí Thmanyah: "Ojalá Ronaldo marque el gol número 1000, e incluso el 1001, en Kuwait".

La leyenda de Portugal llegó a los 981 goles en su carrera después de batir las redes en la victoria del Al Nassr sobre el Neftchi uzbeko por 3-1, el pasado lunes, en la Liga de Campeones de la AFC Élite, por lo que queda a 19 goles de alcanzar la barrera de los mil tantos.