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Adhe Makayasa

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VÍDEO: ¿El invasor de campo más inesperado? Un hilarante momento en el que una ardilla detiene el juego mientras FC Cincinnati y Charlotte FC comparten un thriller de seis goles

Major League Soccer
FC Cincinnati vs Charlotte FC
FC Cincinnati
Charlotte FC

Una ardilla muy activa robó temporalmente el protagonismo en el TQL Stadium el sábado por la noche, al cruzar el césped y detener brevemente el juego durante un apasionante empate 3-3 entre FC Cincinnati y Charlotte FC. La inesperada aparición del animal provocó una gran ovación de la afición local en medio de un caótico encuentro de la Major League Soccer cargado de seis goles.

  • Un espontáneo detiene el partido

    El juego se detuvo temporalmente en el minuto 35, cuando una ardilla irrumpió en el terreno de juego y cruzó el césped a toda velocidad. El animado cameo del roedor provocó vítores y risas en todo el estadio mientras el personal de campo se apresuraba a atraparlo. El partido se reanudó tras un retraso de tres minutos, una vez que el animal fue retirado del campo sin problemas.

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  • Unos invasores improbables acaparan los focos

    La insólita interrupción se suma a un catálogo cada vez mayor de invasiones de campo en la MLS, después de las virales andanzas de «Raccinho», el mapache en Filadelfia hace dos años. El vibrante partido de seis goles deja a Charlotte igualado a puntos con New England Revolution en la cuarta plaza de la Conferencia Este. Para los visitantes, desperdiciar su ventaja en lo más profundo del tiempo añadido supuso un duro golpe después de dejar escapar una crucial victoria a domicilio.

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  • Charlotte FC v FC CincinnatiGetty Images Sport

    Se acerca el final del viaje por carretera

    Charlotte debe reforzarse rápidamente en defensa de cara al último partido de su gira de tres encuentros a domicilio. El Charlotte viaja para enfrentarse al D.C. United en el Audi Field el sábado 19 de septiembre, con el objetivo de afianzarse en los cuatro primeros puestos. Mientras, Cincinnati buscará apoyarse en la capacidad de reacción mostrada para remontar y rescatar un punto en casa.

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