VÍDEO: ¿El invasor de campo más inesperado? Un hilarante momento en el que una ardilla detiene el juego mientras FC Cincinnati y Charlotte FC comparten un thriller de seis goles

La insólita interrupción se suma a un catálogo cada vez mayor de invasiones de campo en la MLS, después de las virales andanzas de «Raccinho», el mapache en Filadelfia hace dos años. El vibrante partido de seis goles deja a Charlotte igualado a puntos con New England Revolution en la cuarta plaza de la Conferencia Este. Para los visitantes, desperdiciar su ventaja en lo más profundo del tiempo añadido supuso un duro golpe después de dejar escapar una crucial victoria a domicilio.