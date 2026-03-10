Goal.com
VÍDEO: El impactante penalti a lo Panenka del jugador estrella del Brentford, Dango Ouattara, clasifica al West Ham para los cuartos de final de la FA Cup, mientras Keith Andrews da su opinión

El fallo de Dango Ouattara en su intento de Panenka le salió caro al Brentford tras empatar 2-2 con el West Ham en el London Stadium. Los Hammers finalmente se aseguraron su pase a los cuartos de final de la FA Cup tras una dramática victoria en la tanda de penaltis contra los Bees.

  • Desastre desde el punto de penalti en el Estadio de Londres

    Las esperanzas del Brentford de alcanzar sus primeros cuartos de final de la FA Cup desde 1989 se vieron frustradas de forma espectacular cuando la audaz apuesta de Ouattara salió mal. Tras un emocionante empate a 2-2 en la prórroga, con Jarrod Bowen e Igor Thiago marcando dos goles cada uno para sus respectivos clubes, la eliminatoria se decidió en una tensa tanda de penaltis en el London Stadium.

    El delantero de Burkina Faso Ouattara intentó un atrevido lanzamiento a lo Panenka, pero su disparo fue fácilmente atajado por Alphonse Areola, que se mantuvo en pie. Ese fue el único fallo de toda la tanda, ya que el West Ham se aseguró la victoria por 5-3, lo que dejó al jugador de 24 años enfrentándose a duras críticas por su decisión bajo presión.

  • Andrews se niega a culpar a Ouattara.

    El entrenador del Brentford, Keith Andrews, se negó a culpar a su jugador y defendió apasionadamente al delantero a pesar de la eliminación de su equipo de la FA Cup.

    «No, no estoy enfadado en absoluto», dijo Andrews sobre el penalti de Ouattara, según cita ESPN. «Creo que lo más fácil para un futbolista es no lanzar un penalti. Se necesita un valor increíble en un escenario como ese para lanzar un penalti. Probablemente sea la primera vez que hablo de los penaltis y de las personas que los fallan. Odio la cultura que rodea a los jugadores que fallan penaltis —creo que saben a quién me refiero, héroes nacionales que lo hacen— y que son objeto de burlas e insultos. Creo que es repugnante. Se necesita mucho valor para hacerlo. Ha practicado mucho esa técnica y, si lo hace, todo el mundo lo alabará. Dango recibirá todo el apoyo que necesita de mí y de todos los que están relacionados con él».

    ¿Qué viene después?

    Esta victoria asegura el pase de los Hammers a los cuartos de final de la FA Cup, donde se enfrentarán al Leeds United el 4 de abril. Pero antes de eso, se enfrentarán a dos difíciles partidos de la Premier League contra el Manchester City y el Aston Villa.

    Por su parte, el Brentford buscará recuperarse de esta derrota cuando reciba al campeón, el Wolves, en la Premier League. Ouattara, que suma cinco goles y una asistencia en la liga esta temporada, intentará compensar su error causando un impacto significativo en el partido.

