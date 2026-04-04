Vídeo: El huracán Haland arrasa en Liverpool... y aumenta las dudas sobre Slott

Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, cometió una grave falta al derribar a Nico O’Reilly, estrella del Manchester City, dentro del área en el minuto 37 de la primera parte, lo que le valió a los hombres de Pep Guardiola un penalti.
El delantero noruego Erling Haaland transformó con éxito el penalti ante la portería de Giorgi Mamardashvili.
Haaland anotó el segundo gol del Manchester City tras recibir un pase magistral de Antoine Semenyo en el tiempo de descuento de la primera parte, subiéndose al balón y rematándolo de cabeza al ángulo izquierdo de la portería del Liverpool.