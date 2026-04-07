VÍDEO: «¡El fantasma de Jordi Alba estaba allí!» - Lionel Messi se vuelve viral por un pase fallido poco habitual en su último partido con el Inter de Miami

Esa extraña jugada provocó comparaciones inmediatas con la larga colaboración de Messi con el veterano defensa español. El comentarista que retransmitía el partido resumió perfectamente el sentimiento, bromeando con que «el fantasma de Jordi Alba estaba allí» cuando el balón se coló en el espacio vacío donde solía situarse el lateral. Alba, que compartió nueve años repletos de trofeos con Messi en el Barcelona antes de reunirse con él en Florida en 2023, puso fin a su carrera profesional a finales del año pasado. Sin embargo, parece que casi una década de compenetración telepática entre ambos ha dejado a Messi con unos hábitos que están resultando difíciles de romper en la era post-Alba.