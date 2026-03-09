Goal.com
VÍDEO: El exdelantero del Fulham lanza agua a su rival en un momento de auténtica gilipollez mientras el portero contrario se vuelve loco

El exdelantero del Fulham y del Benfica Carlos Vinicius consiguió convertir un derbi brasileño ya de por sí tenso en una auténtica revuelta con nada más que una botella de plástico. Representando al Grêmio en la vuelta de la final del Campeonato Gaucho contra su archirrival, el Internacional, el delantero brasileño demostró que no ha perdido su habilidad para sacar de quicio a sus oponentes.

  • Drama en el día del derbi en Porto Alegre

    El incidente ocurrió al principio del reñido partido disputado el domingo en el estadio Beira-Rio. Cuando el equipo médico entró al campo para atender a un jugador, Vinicius vio la oportunidad de causar un poco de revuelo. Fingiendo beber, el delantero apuntó con su botella de agua a los suplentes del Internacional, rociándolos directamente con un chorro de agua. El gesto petulante tuvo un efecto inmediato, provocando un enfrentamiento masivo en el campo.

    La reacción fue instantánea: el portero del Internacional, Rochet, y varios defensas se abalanzaron sobre Vinicius en un arranque de ira. Lo que debería haber sido un breve tiempo muerto médico se convirtió en un enfrentamiento de cinco minutos en el que participaron casi todos los jugadores del campo. Vinicius, que anteriormente había jugado en la Premier League con el Fulham y el Tottenham, no pareció inmutarse por el caos, ya que sacudió a un Internacional que ya se enfrentaba a una difícil batalla para remontar la amplia desventaja de la ida.

  • Ver el vídeo

  • El Gremio se mantiene firme para asegurarse el título

    A pesar de los fuegos artificiales iniciales y del intento del Internacional de remontar, la profesionalidad del Grêmio garantizó que las payasadas de Vinicius no eclipsaran el resultado. El partido terminó finalmente en empate 1-1, lo que fue más que suficiente para que los visitantes se aseguraran el Campeonato Gaucho. Tras ganar el partido de ida por 3-0, el marcador global reflejó el dominio del Grêmio bajo la dirección táctica de Luis Castro.

    Al asegurar el empate 1-1 el domingo, el club celebró que el Gremio levantara el trofeo en casa del Internacional por primera vez en dos décadas. Fue un momento dulce para los aficionados que viajaron al territorio enemigo para ver cómo el estadio de sus rivales se convertía en el escenario de sus propias celebraciones.

    Una noche histórica en el Beira-Rio

    El triunfo supuso el 44º título estatal del Gremio, lo que le acerca al récord de 46 títulos del Internacional. Fue una noche de emociones encontradas, en la que el equipo local se quedó frustrado por las oportunidades perdidas y la tarjeta roja que recibió Wagner Leonardo en los últimos minutos. Para el Gremio, la celebración fue bien merecida, sobre todo porque logró superar el ambiente hostil que le esperaba en el estadio de su acérrimo rival.

