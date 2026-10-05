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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: el despertar italiano continúa, la Azzurra agranda las heridas de Turquía

Match report
Italia vs Turquía
Italia
Turquía
UEFA Nations League A
Italia
Turquía

Los compañeros de Güler tropiezan por cuarta vez consecutiva

La selección de Italia arrancó una emocionante victoria por 3-1 ante su homóloga de Turquía, en un partido que enfrentó a ambos equipos la tarde de este lunes, en el marco de la primera jornada del Grupo Uno de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia.

Italia se adelantó con un tanto tempranero de Gianluca Scamacca en el minuto 26, antes de que los turcos respondieran a través de Aral Simsek en el minuto 61. Sin embargo, Riccardo Calafiori devolvió la ventaja a la Azzurra apenas tres minutos después.

Francesco Pio Esposito cerró la goleada italiana en el minuto 87, para elevar el casillero del equipo del entrenador Roberto Mancini a 7 puntos en el segundo lugar, por detrás de Francia (10 puntos), mientras que Turquía se mantuvo en el fondo de la clasificación sin puntos tras cuatro derrotas consecutivas.

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  • Italia saca provecho de las mínimas ocasiones

    La selección turca dominó el desarrollo del juego en la primera parte, con una posesión del 60% y tres disparos a puerta, pero la falta de precisión en el último tercio impidió traducir ese dominio en goles.

    Turquía estuvo cerca de empatar antes del final de la primera mitad, cuando Gianluigi Donnarumma detuvo un potente disparo de Özcan desde fuera del área en el minuto 17.

    Por su parte, Italia esperó su única ocasión frente a la portería y la aprovechó con creces en el minuto 26, cuando Antonio Vergara envió un balón desde la banda derecha a Giovanni Di Lorenzo, que puso un centro que encontró a Gianluca Scamacca en el lugar adecuado para mandar la pelota a la red con un potente disparo tras un intento de cabeza.



  • 3 goles en 26 minutos: transformación total

    La segunda parte vivió un vuelco total en el desarrollo del encuentro, con tres goles marcados en apenas 26 minutos, en una escena dramática poco habitual.

    Italia comenzó la parte con una presión constante y realizó tres cambios en el minuto 55, con el ingreso de Michael Kayode en lugar de Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori por Matteo Ruggeri y Francesco Pio Esposito en el lugar de Gianluca Scamacca.

    Y en el minuto 61, Turquía logró el empate a través de Aral Simsir, que, sin marca, remató con su pierna izquierda a la portería vacía con facilidad.



    Pero la alegría turca solo duró tres minutos, pues en el minuto 64 Italia recuperó la ventaja a través de Riccardo Calafiori, que marcó de cabeza tras un centro de Nicolò Barella.



    La emoción continuó, y en el minuto 78 Gianluigi Donnarumma detuvo un peligroso disparo de Ozcan, antes de que Turquía volviera a intentarlo en el minuto 83 a través de Kerem Akturkoglu, que trató de aprovechar una salida de Donnarumma, pero su ejecución no fue precisa.

    Y en el minuto 87, Italia selló el partido a través de Francesco Pio Esposito, para terminar el encuentro con victoria de Italia por 3-1, el segundo triunfo de la Azzurra en su nueva etapa tras el regreso de su entrenador Roberto Mancini, ya que perdió ante Bélgica y empató con Francia en el terreno de los galos, frente a dos victorias sobre Turquía.

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