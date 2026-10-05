La selección de Italia arrancó una emocionante victoria por 3-1 ante su homóloga de Turquía, en un partido que enfrentó a ambos equipos la tarde de este lunes, en el marco de la primera jornada del Grupo Uno de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia.

Italia se adelantó con un tanto tempranero de Gianluca Scamacca en el minuto 26, antes de que los turcos respondieran a través de Aral Simsek en el minuto 61. Sin embargo, Riccardo Calafiori devolvió la ventaja a la Azzurra apenas tres minutos después.

Francesco Pio Esposito cerró la goleada italiana en el minuto 87, para elevar el casillero del equipo del entrenador Roberto Mancini a 7 puntos en el segundo lugar, por detrás de Francia (10 puntos), mientras que Turquía se mantuvo en el fondo de la clasificación sin puntos tras cuatro derrotas consecutivas.

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