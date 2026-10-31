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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: el derbi de la furia se tiñe de rossonero: el Milan golea al Inter por tres

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AC Milán vs Inter Milán
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Moreira enciende San Siro

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El Milan impuso su ley en el derbi de la ira, tras superar a su eterno rival, el Inter, por 3-1, en un encuentro que comenzó con una fuerza arrolladora y en el que luego resistió los intentos de remontada, para mantener su superioridad en los últimos enfrentamientos ante el conjunto nerazzurro.

El Milan se adelantó gracias a Christian Pulisic en el minuto cuatro, y después Adrien Rabiot añadió el segundo gol en el minuto 10, antes de que Alessandro Bastoni recortara distancias en el minuto 22.

Pero, dos minutos antes del final de la primera mitad, la estrella de la velada, el belga Diego Moreira, volvió para marcar él mismo el tercer gol (min. 44), después de haber dado dos asistencias.

  • Golpe tempranero: dos goles en los primeros 10 minutos

    El Milan no esperó mucho para abrir el marcador, pues en el minuto cuatro Moreira arrancó desde la banda derecha y superó a Carlos Augusto con habilidad antes de enviar un centro preciso, al que llegó Christian Pulisic para mandarla de cabeza al fondo de la red, poniendo por delante a los locales.

    Y solo seis minutos después, Moreira volvió a fabricar el segundo gol, tras ejecutar un córner en corto que devolvió hasta los límites del área, donde Adrien Rabiot la remató de primeras con una magnífica acción de su pierna izquierda, enviando el balón a la escuadra más lejana ante el desconcierto de los jugadores del Inter.

    El Inter trató de recortar distancias rápidamente, pero el cabezazo de Yann Bisseck desde un córner en el minuto 12 encontró en su camino al portero Mike Maignan, antes de que el Milan continuara con su amenaza a través de los movimientos de Moreira, quien desconcertó a la defensa del Inter en más de una ocasión.

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  • Bastoni devuelve la ventaja al Inter y Mkhitaryan priva al Spezia del empate

    El Inter empezó a recuperar su equilibrio de forma progresiva y, en el minuto 22, logró recortar la diferencia después de que Hakan Çalhanoğlu enviara un córner al primer palo, que Manuel Akanji prolongó de cabeza hacia Alessandro Bastoni, quien remató la pelota de cabeza al fondo de las mallas, poniendo el marcador 2-1.

    El Nerazzurri estuvo cerca del empate en el minuto 35, cuando Augusto envió un centro raso que llegó a Dejan Spence, quien remató desde corta distancia, pero Maignan salvó su portería con una reacción espectacular, manteniendo la ventaja del Milan.

    Dos minutos antes del final de la primera parte, Moreira volvió a acaparar los focos tras ejecutar un tiro libre desde larga distancia, colocando la pelota con maestría por encima de la barrera defensiva en las mallas, marcando el tercer gol del Milan y completando una noche excepcional con dos asistencias y un gol.

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  • Los intentos del Inter chocan con la defensa del Milan

    El segundo tiempo arrancó sin cambios, y el Inter siguió buscando la manera de empatar, pero sus intentos carecieron de precisión. En el minuto 56, Çalhanoğlu envió un peligroso centro al segundo palo, pero Carlos Augusto no logró dirigir su remate de cabeza hacia la portería.

    Dos minutos después, Moreira estuvo a punto de añadir otro gol, tras enviar un centro al segundo palo, pero el balón superó a Musa y llegó a Rafael Ramos, quien no pudo aprovecharlo de la forma deseada.

    En el minuto 65, Rabiot cabeceó un córner de Luka Modrić, pero su remate pasó por encima del travesaño, mientras que la defensa del Milan despejó un intento cercano de Nicolò Barella en el minuto 67. El Inter realizó sus primeros cambios en el minuto 72, con la entrada de Piotr Zieliński y Henrikh Mkhitaryan en lugar de Çalhanoğlu y Andy Diouf, en un intento de dinamizar el mediocampo y el ataque.

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  • Penalti anulado: el Milan mantiene su victoria

    El minuto 74 vivió una polémica dentro del área del Milan, después de que el árbitro señalara un penalti para el Inter por unas supuestas manos de Matteo Gabbia, tras un centro de Mkhitaryan. Sin embargo, la tecnología del vídeo lo llamó a revisar la jugada, y rectificó su decisión en el minuto 75 al comprobarse que el balón había golpeado en el pecho del defensa del Milan y no en su brazo.

    El Inter apostó después por varias cartas ofensivas, dando entrada a Ange-Yoan Bonny y a Francesco Pio Esposito en el minuto 82, mientras que el Milan realizó cambios defensivos con la entrada de Davide Bartesaghi y Senghor Diarra en el minuto 83, además del ingreso de Ardon Jashari en lugar de Yunus Musah.

    En los minutos finales, el Inter intentó recortar la desventaja, pero la defensa del Milan mantuvo su solidez, y el encuentro terminó con victoria del cuadro rossonero por 3-1, logrando su tercer triunfo en los últimos cuatro partidos de liga frente a su rival y ampliando su racha sin derrotas ante él a 9 enfrentamientos consecutivos.

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