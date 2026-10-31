El Milan impuso su ley en el derbi de la ira, tras superar a su eterno rival, el Inter, por 3-1, en un encuentro que comenzó con una fuerza arrolladora y en el que luego resistió los intentos de remontada, para mantener su superioridad en los últimos enfrentamientos ante el conjunto nerazzurro.

El Milan se adelantó gracias a Christian Pulisic en el minuto cuatro, y después Adrien Rabiot añadió el segundo gol en el minuto 10, antes de que Alessandro Bastoni recortara distancias en el minuto 22.

Pero, dos minutos antes del final de la primera mitad, la estrella de la velada, el belga Diego Moreira, volvió para marcar él mismo el tercer gol (min. 44), después de haber dado dos asistencias.