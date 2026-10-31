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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: el derbi de la furia con los colores rossoneri: el Milan golea al Inter por tres a cero

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AC Milán vs Inter Milán
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Moreira enciende San Siro

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El Milan impuso su ley en el derbi de la rabia, tras imponerse a su eterno rival, el Inter, por 3-1, en un encuentro que comenzó con un arranque fulgurante para después resistir los intentos de remontada y mantener así su superioridad en los últimos enfrentamientos ante los nerazzurri.

El Milan se adelantó gracias a Christian Pulisic en el minuto 4, y después Adrien Rabiot añadió el segundo gol en el minuto 10, antes de que Alessandro Bastoni recortara distancias en el minuto 22.

Pero, a dos minutos del final de la primera parte, la gran figura de la noche, el belga Diego Moreira, volvió a aparecer para marcar él mismo el tercer gol (min. 44), después de haber dado dos asistencias.

  • Golpe madrugador: dos goles en los primeros 10 minutos

    El Milan no esperó mucho para abrir el marcador, pues en el minuto cuatro Moreira arrancó por la banda derecha y superó con habilidad a Carlos Augusto antes de enviar un centro preciso que Christian Pulisic remató de cabeza para colocar el balón en la red, anunciando la ventaja de los locales.

    Y tan solo seis minutos después, Moreira volvió a fabricar el segundo gol, tras ejecutar un córner en corto que devolvió a los límites del área, donde Adrien Rabiot lo recibió con un soberbio toque de habilidad de pierna izquierda, enviando el balón al rincón lejano ante el estupor de los jugadores del Inter.

    El Inter intentó recortar distancias rápidamente, pero el cabezazo de Yann Bisseck desde un córner en el minuto 12 se encontró en su camino con el guardameta Mike Maignan, antes de que el Milan continuara su amenaza a través de los movimientos de Moreira, que desorganizó la defensa del Inter en más de una ocasión.

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  • Bastoni devuelve la ventaja al Inter y Mkhitaryan priva al Spezia del empate

    El Inter empezó a recuperar su equilibrio poco a poco y, en el minuto 22, logró recortar distancias después de que Hakan Çalhanoğlu enviara un córner al primer palo, donde Manuel Akanji la prolongó de cabeza hacia Alessandro Bastoni, que remató también de cabeza al fondo de la red para poner el 2-1.

    El Nerazzurri estuvo cerca del empate en el minuto 35, cuando Augusto envió un centro raso que llegó a Dejan Spence, quien remató desde corta distancia, pero Maignan salvó su portería con una reacción espectacular, manteniendo la ventaja del Milan.

    Dos minutos antes del final de la primera parte, Moreira volvió a acaparar los focos tras ejecutar un tiro libre desde larga distancia y colar el balón con maestría por encima de la barrera defensiva, anotando el tercer gol del Milan y completando una noche extraordinaria con dos asistencias y un gol.

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  • Los intentos del Inter chocan con la defensa del Milan

    El segundo tiempo arrancó sin cambios, y el Inter continuó buscando el camino del empate, pero sus intentos carecieron de precisión. En el minuto 56, Çalhanoğlu envió un peligroso centro al segundo palo, pero Carlos Augusto falló al dirigir su cabezazo hacia la portería.

    Dos minutos después, Moreira estuvo a punto de añadir otro gol, luego de enviar un centro al segundo palo, pero el balón superó a Musah y llegó a Rafael Ramos, quien no logró aprovecharlo como se requería.

    En el minuto 65, Rabiot se elevó para rematar un córner de Luka Modrić, pero su cabezazo pasó por encima del travesaño, mientras que la defensa del Milan despejó un intento cercano de Nicolò Barella en el minuto 67. El Inter realizó sus primeros cambios en el minuto 72, con el ingreso de Piotr Zieliński y Henrikh Mkhitaryan en lugar de Çalhanoğlu y Andy Diouf, en un intento por dinamizar el mediocampo y el ataque.

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  • Penalti anulado y el Milan mantiene su victoria

    El minuto 74 fue escenario de la polémica dentro del área del Milan, después de que el árbitro señalara un penalti a favor del Inter por unas manos de Matteo Gabbia, tras un centro de Mkhitaryan. Sin embargo, el VAR lo llamó para revisar la jugada y rectificó su decisión en el minuto 75, al comprobarse que el balón había impactado en el pecho del defensor del Milan y no en su brazo.

    El Inter recurrió después a varias cartas ofensivas, con la entrada de Ange-Yoan Bonny y Francesco Pio Esposito en el minuto 82, mientras que el Milan realizó cambios defensivos con el ingreso de Davide Bartesaghi y Senhou Diarra en el minuto 83, además de la entrada de Ardon Jashari en lugar de Yunus Musah.

    En los minutos finales, el Inter intentó recortar distancias, pero la defensa del Milan mantuvo su solidez, y el encuentro terminó con victoria del Rossonero por 3-1, logrando su tercer triunfo en los últimos cuatro partidos de liga ante su eterno rival y prolongando su racha sin derrotas frente a él hasta nueve enfrentamientos consecutivos.

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