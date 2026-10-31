El Milan impuso su ley en el derbi de la rabia, tras imponerse a su eterno rival, el Inter, por 3-1, en un encuentro que comenzó con un arranque fulgurante para después resistir los intentos de remontada y mantener así su superioridad en los últimos enfrentamientos ante los nerazzurri.

El Milan se adelantó gracias a Christian Pulisic en el minuto 4, y después Adrien Rabiot añadió el segundo gol en el minuto 10, antes de que Alessandro Bastoni recortara distancias en el minuto 22.

Pero, a dos minutos del final de la primera parte, la gran figura de la noche, el belga Diego Moreira, volvió a aparecer para marcar él mismo el tercer gol (min. 44), después de haber dado dos asistencias.