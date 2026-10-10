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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Vídeo: el clásico cumple lo prometido, Al Hilal inflige al Al Ittihad su primera derrota en la Roshn League

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita

La cumbre cumple sus promesas

El Al-Hilal se adjudicó el clásico de la octava jornada de la Roshn Saudi League tras imponerse a su rival, el Al-Ittihad, por 3-2 la noche del sábado, en un duelo emocionante que estuvo lleno de altibajos y goles decisivos, antes de que el líder lograra mantener su ventaja pese a los intentos del Al-Ittihad por volver en los últimos minutos.

Con este resultado, el Al-Hilal propinó al Al-Ittihad su primera derrota en la Roshn Saudi League esta temporada, elevando su cuenta a 21 puntos en lo más alto de la tabla, mientras que el Al-Ittihad se quedó estancado en 17 puntos en el segundo puesto, recibiendo un duro golpe en la temprana lucha por el título.

  • Martinelli enciende el clásico y Nasyri responde

    El Al-Hilal comenzó el encuentro con una clara presión ofensiva, y el inglés Ollie Watkins estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 4, después de rematar de cabeza de forma peligrosa, pero Predrag Rajković, el guardameta del Al-Ittihad, despejó el balón con éxito.

    Dos minutos después, el conjunto capitalino volvió a amenazar la portería con un potente disparo de Sergej Milinković-Savić, que quedó en manos del portero serbio.

    El fuerte inicio del Al-Hilal se tradujo en el gol de la ventaja en el minuto 11, cuando el brasileño Gabriel Martinelli aprovechó un notable pase de Watkins para enviar el balón a la red y dar la ventaja a los locales.

    El Al-Ittihad intentó responder con los movimientos de sus jugadores en el centro del campo, y Houssem Aouar estuvo cerca de lograr el empate en el minuto 20, pero su disparo pasó junto al poste izquierdo de la portería del Al-Hilal.

    La respuesta del Al-Ittihad no tardó mucho, ya que el marroquí Youssef En-Nesyri logró marcar el gol del empate en el minuto 22, después de recibir un magnífico pase de Marwan Al-Sahafi y lanzar un disparo potentísimo que sorprendió a su compatriota Yassine Bounou, devolviendo el partido al punto de partida en medio de un ambiente encendido en las gradas.



  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Watkins devuelve la ventaja y Somerville marca el tercer gol

    El Al-Hilal no permitió al Al-Ittihad mantener el empate durante mucho tiempo, pues Ollie Watkins volvió a dar la ventaja a su equipo en el minuto 30, aprovechando la ocasión que tuvo delante para marcar y traducir su superioridad ofensiva en un segundo gol.



    Con este gol, el delantero inglés confirmó su continua influencia con el Zaeem, después de haber asistido en el primer gol antes de encargarse él mismo de la tarea de anotar.

    Lee también: Vídeo: el cañonazo de En-Nesyri sorprende a Bono y abrazo marroquí en el Clásico

    Y con el inicio de la segunda parte, el Al-Ittihad entró con fuerza en busca de modificar el marcador, y el neerlandés Steven Bergwijn estuvo cerca de llegar a la portería en el minuto 50, tras lanzar un fuerte disparo que pasó junto al poste izquierdo.

    El equipo continuó con sus intentos de volver al partido, pero el Al-Hilal mantuvo su cohesión y siguió siendo peligroso cada vez que tenía el balón en los espacios ofensivos.

    En el minuto 58, Simon Bouabré estuvo cerca de ampliar la ventaja del Al-Hilal con un fuerte disparo que impactó en el travesaño, antes de que Summerville lograra marcar el tercer gol en el minuto 64, mediante un fuerte disparo que se alojó en la escuadra izquierda de la portería de Rajković, dando a su equipo una ventaja importante y poniendo al Al-Ittihad ante una tarea más difícil en los minutos restantes.


  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bergwijn enciende el final y Al-Hilal mantiene la victoria

    El Al-Ittihad se negó a rendirse pese a ir perdiendo por dos goles, y mantuvo la presión en busca de recortar la diferencia, hasta que consiguió un penalti en el minuto 89. Se encargó de ejecutarlo Steven Bergwijn, quien logró alojar el balón en la red, anotando el segundo gol del Decano y encendiendo el ambiente de los minutos finales del clásico.

    El gol de Bergwijn colocó al Al-Hilal bajo una gran presión en el tiempo restante, luego de que la diferencia se redujera a un solo gol, y el Al-Ittihad se vio en la necesidad de aprovechar lo que quedaba del partido para intentar alcanzar el empate.

    Pero el Líder se aferró a su ventaja y logró mantener el resultado hasta el pitido final, resolviendo así uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

    Con esta victoria, el Al-Hilal confirmó su fortaleza en la carrera por el título de la Roshn League, tras elevar su cuenta a 21 puntos y ampliar la diferencia con el Al-Ittihad a cuatro puntos.

    En cuanto al Decano, pese a sufrir su primera derrota de esta temporada, mostró determinación hasta los últimos instantes, pero sus intentos no fueron suficientes para evitar la caída ante su rival tradicional.



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