El Brighton humilló a su invitado, el Arsenal, con tres goles a cero, después de manejar a su antojo a la defensa del campeón de la Premier League e imponerle un partido de un solo bando, este sábado, en la quinta jornada de la Premier League, para infligirle su primera derrota de la temporada y detener su arranque perfecto en 4 victorias consecutivas.
La derrota no fue solo una caída en el marcador, después de que el Arsenal mostrara una imagen sumamente débil tanto en el aspecto defensivo como en el físico, y su medio campo y su defensa sufrieran para lidiar con la velocidad y los movimientos de los jugadores del Brighton, que fue más feroz y organizado, y aprovechó los espacios y los errores de forma reiterada.