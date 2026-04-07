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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Vídeo: El Bayern pone a prueba los nervios del Real Madrid en el Bernabéu

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
España
Alemania

Sorpresa bávara en el feudo del Merengue

En una noche europea apasionante en el Santiago Bernabéu, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich se desarrolló a un ritmo frenético y con giros dramáticos, en el que el resultado no solo reflejó una pugna táctica, sino que puso de manifiesto una batalla de nervios entre dos equipos con una gran trayectoria en la Liga de Campeones.

El Bayern se impuso al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de esta noche por dos goles a uno. El colombiano Luis Díaz abrió el marcador en el minuto 41, seguido por Harry Kane a los 20 segundos de comenzar la segunda parte, mientras que el equipo blanco se metió de nuevo en el partido con un gol de Kylian Mbappé en el minuto 74.

  • Conmoción bávara desde el principio... Dominio absoluto

    El Bayern de Múnich saltó al campo con evidente confianza e impuso un ritmo ofensivo desde los primeros minutos, aprovechando el desorden defensivo del Real Madrid y la ausencia del portero titular, Thibaut Courtois.

    El equipo alemán amenazó la portería de André Lunin en más de una ocasión, sobre todo con una oportunidad de Dayot Upamecano que fue despejada sobre la línea de gol.

    Y ante la continua presión, llegó el primer gol en el minuto 41 por medio de Luis Díaz, tras un inteligente pase de Serge Gnabry, que materializó la superioridad de los visitantes y cerró la primera parte con una merecida ventaja.

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  • 20 segundos para acabar con la moral

    Al inicio de la segunda parte, el Real Madrid recibió un golpe muy duro, ya que el Bayern solo necesitó 20 segundos para doblar la ventaja: Harry Kane aprovechó un grave error en la construcción del juego para rematar un magnífico disparo que se coló en la portería, anotando el segundo gol ante la consternación de la afición del Bernabéu.

    A continuación, el Bayern siguió creando peligro y estuvo a punto de ampliar la ventaja por medio de Olise y Kane, mientras que el Real Madrid parecía incapaz de seguir el ritmo alemán, debido al fuerte impacto del golpe.

  • Neuer brilló... y volvió la esperanza

    El Real Madrid intentó meterse poco a poco en el partido y creó varias ocasiones claras, entre las que destacaron una jugada de Vinícius Jr., que desperdició de forma extraña la oportunidad de recortar distancias, y un disparo de Mbappé que Manuel Neuer atajó con maestría.

    El portero alemán fue uno de los grandes protagonistas del partido, con paradas decisivas que mantuvieron a su equipo en cabeza, en un momento en el que el Real Madrid careció del toque final a pesar de la relativa mejora en su rendimiento.

    En el minuto 74, el partido volvió a encenderse después de que Kylian Mbappé lograra marcar el gol del empate aprovechando un centro raso perfecto de Alexander-Arnold, devolviendo la esperanza al Real Madrid y avivando los últimos minutos.

    El equipo blanco estuvo a punto de empatar en varias jugadas posteriores, pero la precipitación y la falta de precisión en el último pase lo impidieron, mientras que el Bayern mantuvo su ventaja hasta el pitido final, dejando la puerta abierta a cualquier escenario en el partido de vuelta en Múnich la próxima semana.

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