Vídeo: el Arsenal supera con dificultad el obstáculo del Hull City y refuerza su liderato

Hull City comenzó el encuentro con una clara osadía y estuvo a punto de abrir el marcador tras apenas dos minutos, cuando John Egan remató de cabeza un centro de Regan Slater, pero el balón pasó junto al poste.

El Arsenal respondió con un intento de Noni Madueke, que envió un centro desde la banda derecha, que rebotó en un defensa del Hull antes de pasar junto a la portería.

Con el paso del tiempo, los locales impusieron su dominio sobre el balón, pero encontraron dificultades para penetrar la organización defensiva de los visitantes.

En el minuto 19, el Hull estuvo cerca de aprovechar uno de sus contraataques, después de que Oliver McBurnie cediera el balón a Elliot Stroud dentro del área, y este último rematara desde un ángulo cerrado; David Raya detuvo su intento, antes de que Declan Rice interviniera para alejar el peligro del remate de Tim Iroegbunam.

Rice intentó dar la ventaja al Arsenal con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 28, pero pasó junto al poste, mientras que Christos Tzolis desaprovechó otra ocasión tras un cabezazo que llegó con facilidad a las manos del portero Konstantinos Tzolakis.

La tensión aumentó en el minuto 41, cuando Kai Havertz reclamó un penalti tras caer dentro del área después de un agarrón de Noble Mendy, pero el árbitro se negó a concederlo. Tras la revisión del VAR, parecía que el Arsenal obtendría una oportunidad desde el punto de penalti, pero la decisión no cambió, ya que la revisión reveló la existencia de un fuera de juego sobre Havertz al inicio de la jugada, lo que anuló la posibilidad de conceder el penalti.

Antes del final de la primera parte, Rice estuvo a punto de dar la ventaja a su equipo con un cabezazo a un centro de Madueke, pero el portero griego estuvo en el lugar adecuado, para que la primera mitad terminara con empate sin goles.

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