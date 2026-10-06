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Vídeo: Egipto se corona campeón del torneo norteafricano juvenil tras el tropiezo de Marruecos

Match report
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Egipto
Marruecos
Argelia
Libia

Egipto y los jóvenes leones del Atlas, rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027

La selección sub-20 de Egipto se proclamó campeona del torneo del Norte de África, clasificatorio para la Copa Africana de Naciones sub-20, tras imponerse a Argelia por dos goles a cero en la última jornada, beneficiándose al mismo tiempo de la victoria de Libia sobre Marruecos por 3-2.

La lucha por los billetes de clasificación estuvo abierta hasta la última jornada, ya que Egipto, Marruecos y Argelia llegaron a los partidos decisivos con objetivos distintos, antes de que los resultados finales determinaran la clasificación de las selecciones. Egipto aseguró el liderato de la fase clasificatoria con 9 puntos, frente a los 7 puntos de Marruecos y los 4 de Argelia, mientras que Libia logró su primera victoria en la fase clasificatoria.

La próxima edición de la Copa Africana de Naciones sub-20 se disputará en Ghana durante el próximo mes de febrero.



  • El liderato para Egipto: la sub-20 de Egipto se corona campeona del Norte de África

    La selección de Egipto afrontó su partido ante Argelia con la mirada puesta en sellar la clasificación y el primer puesto, y logró su objetivo con una victoria por 2-0.

    Mahmoud Salah abrió el marcador para Egipto en el minuto 22, dando ventaja a los locales antes de que la selección egipcia mantuviera su ventaja hasta el final de la primera parte.

    En el minuto 81, el árbitro anuló un gol marcado por Mohamed Raafat por una pugna con uno de los defensas de Argelia, lo que provocó la protesta del seleccionador de Egipto, Wael Riad, que fue expulsado.

    Pero la selección egipcia no se vio afectada por lo sucedido, y Anas Roshdy logró añadir el segundo gol en el minuto 83, confirmando la victoria de Egipto y el primer puesto de la fase de clasificación con 9 puntos.



  • Marruecos tropieza

    Y en el segundo partido, en el camino de clasificación para la "CAN" juvenil, la selección de Libia logró una emocionante victoria sobre su homóloga de Marruecos por 3-2, la única que consiguió en las eliminatorias.

    La selección marroquí había tomado la iniciativa en el minuto 18 con un destacado cabezazo de Khalid Qasbi.



    Después, Moussa Al-Aqouri igualó para la selección libia con un cabezazo preciso en el minuto 30.



    Los caballeros del Mediterráneo se adelantaron con el segundo gol antes del final de la primera parte, obra de Abderrahman Makari en el minuto 36 desde el punto de penalti.



    Y en la segunda mitad, Libia amplió su ventaja con el tercer gol a través de Jaafar Tarek en el minuto 67.

    La selección marroquí reaccionó en el tiempo que restaba de partido y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones de no ser por la mala fortuna, hasta que recortó distancias en el minuto 79 con un potente disparo de Mounsef Mohamed.

    Marruecos ya había asegurado su clasificación para la fase final de la Copa Africana de Naciones sub-20 antes de la última jornada, tras vencer a Egipto por 2-0 en la cuarta jornada.


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