VÍDEO: Ed Sheeran ofrece un concierto privado a la selección de Inglaterra y pronostica la final del Mundial

El músico de Suffolk se ha convertido en un habitual de la concentración de los Tres Leones desde 2021, cuando el capitán Harry Kane lo invitó por primera vez.

En el último episodio de «Extra Time» explicó: «En 2021, Harry me invitó a la concentración y allí conocí a todos; desde entonces he estado en todas. Ha sido genial, se ha convertido en una bonita tradición. Desde la primera vez que toqué para los chicos en 2021 hemos creado un vínculo, así que nunca me cuesta ganarme al público».

Aunque su papel era animar, también pronosticó cómo seguirá el Mundial 2026. Con varios favoritos aún en liza, Sheeran confía en que los Tres Leones llegarán a la final. «Será Inglaterra contra Francia. En la final cualquiera puede ganar, y creo que seremos nosotros», afirmó.