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VÍDEO: Ed Sheeran ofrece un concierto privado a la selección de Inglaterra y pronostica la final del Mundial
Una tradición musical que perdura
La selección de Inglaterra recibió un impulso anímico de cara a la fase eliminatoria gracias a la visita de Sheeran a su sede en el hotel Meadowbrook. El cantautor, habitual en los grandes torneos, ofreció un concierto acústico junto a la piscina. El artista, de 35 años, deleitó a los jugadores con una versión simplificada de su éxito «Castle on the Hill» como parte de la actuación privada. Este ambiente íntimo busca reforzar el espíritu de equipo que ha caracterizado a la concentración de Inglaterra en los últimos años.
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Sheeran prevé una final espectacular
El músico de Suffolk se ha convertido en un habitual de la concentración de los Tres Leones desde 2021, cuando el capitán Harry Kane lo invitó por primera vez.
En el último episodio de «Extra Time» explicó: «En 2021, Harry me invitó a la concentración y allí conocí a todos; desde entonces he estado en todas. Ha sido genial, se ha convertido en una bonita tradición. Desde la primera vez que toqué para los chicos en 2021 hemos creado un vínculo, así que nunca me cuesta ganarme al público».
Aunque su papel era animar, también pronosticó cómo seguirá el Mundial 2026. Con varios favoritos aún en liza, Sheeran confía en que los Tres Leones llegarán a la final. «Será Inglaterra contra Francia. En la final cualquiera puede ganar, y creo que seremos nosotros», afirmó.
- AFP
Nos espera un enfrentamiento decisivo en Miami
A pesar del buen ambiente en Kansas City, el equipo debe centrarse en los cuartos de final contra Noruega este sábado en Miami. La estrategia de Tuchel se pondrá a prueba ante una selección noruega que ha sido un rival complicado. Inglaterra tiene problemas de rotación tras la roja a Jarell Quansah y la extraña lesión de muñeca de Jordan Henderson en los festejos.
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