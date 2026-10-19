La segunda mitad fue testigo de la continuación del drama, y el Al-Ahli comenzó a expresar con fuerza sus intenciones, acorralando la portería del Al-Fayha, lo que se tradujo en un penalti a favor del Al-Ahli tras la zancadilla de Al-Hussein Boulharch sobre Matías Gonzálvez.

Firas Al-Buraikan logró convertirlo en gol en el minuto 59, anotando su primer tanto en la Roshn League esta temporada.

El Al-Fayha no se rindió, y en el minuto 65, Jayson empató el marcador con un magnífico tiro libre directo ejecutado con su pie derecho que se alojó en el ángulo derecho del portero Al-Sanbi.





Pero el protagonista del partido fue Artem Bondarenko, quien decidió el resultado a favor del Al-Ahli en el minuto 70, aprovechando un saque de esquina enviado por Valentin Atangana, para rematarla Bondarenko con su pie derecho desde muy corta distancia. Tras la interrupción para la revisión del videoarbitraje (VAR), el gol fue confirmado.

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