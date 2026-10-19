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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Vídeo: Drama y 5 goles, el Al-Ahli se salva con dificultad de la trampa del Al-Feiha

Match report
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

El Al-Ahli logró un valioso triunfo ante su anfitrión Al-Feiha por 3-2, en un emocionante partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, disputado esta noche de lunes en el estadio de Al-Majma'ah.

El Al-Ahli elevó su cuenta a 18 puntos, con los que ocupa la tercera posición, mientras que Al-Feiha se quedó estancado en 7 puntos, en el decimocuarto lugar.

  • Golpe prematuro: un final electrizante en la primera mitad

    El Al-Ahli abrió el encuentro con un golpe temprano, ya que se vio obligado a realizar un cambio forzoso en el minuto 14 tras la lesión de Ziyad Al-Johani, entrando en su lugar Artem Bondarenko.

    El Al-Feiha aprovechó el ímpetu del rival y, en el minuto 45, surgió un rápido contragolpe a través de Hugo Mora, que avanzó desde el centro del campo hasta los límites del área antes de lanzar un disparo que sacudió la red del portero Abdulrahman Al-Sanbi.

    Pero el Al-Ahli logró igualar el marcador pocos minutos antes del pitido final de la primera parte, concretamente en el minuto 45+3, cuando el suplente Artem Bondarenko se elevó y conectó un remate de cabeza preciso, tras un centro de Saad Yaslam.

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  • Intercambio de ritmo y la sentencia de Bondarenko

    La segunda mitad fue testigo de la continuación del drama, y el Al-Ahli comenzó a expresar con fuerza sus intenciones, acorralando la portería del Al-Fayha, lo que se tradujo en un penalti a favor del Al-Ahli tras la zancadilla de Al-Hussein Boulharch sobre Matías Gonzálvez.

    Firas Al-Buraikan logró convertirlo en gol en el minuto 59, anotando su primer tanto en la Roshn League esta temporada.

    El Al-Fayha no se rindió, y en el minuto 65, Jayson empató el marcador con un magnífico tiro libre directo ejecutado con su pie derecho que se alojó en el ángulo derecho del portero Al-Sanbi.


    Pero el protagonista del partido fue Artem Bondarenko, quien decidió el resultado a favor del Al-Ahli en el minuto 70, aprovechando un saque de esquina enviado por Valentin Atangana, para rematarla Bondarenko con su pie derecho desde muy corta distancia. Tras la interrupción para la revisión del videoarbitraje (VAR), el gol fue confirmado.

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  • Asedio del Al-Ahly y paradas decisivas

    En los últimos veinte minutos, el Al-Ahli impuso su dominio en busca de asegurar el resultado, pero el portero del Al-Feiha, Orlando Mosquera, estuvo atento, ya que detuvo de forma decisiva disparos consecutivos de Firas Al-Buraikan (minuto 76) y después de Valentin Atangana (78).

    Y en el minuto 84, Orlando Mosquera, portero del Al-Feiha, detuvo un disparo de Meshal Al-Mutairi con la pierna izquierda desde el centro del área.

    Y antes del pitido final, el Al-Ahli estuvo cerca de ampliar el resultado con un cuarto gol, pero Mosquera frustró el mano a mano de Al-Mutairi, en el minuto 90, para terminar el encuentro con una valiosa victoria para los visitantes.

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