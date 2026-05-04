VÍDEO: Dominik Szoboszlai responde a los abucheos de la afición del Manchester United con un gesto contundente tras la derrota del Liverpool en Old Trafford

Szoboszlai respondió con un gesto desafiante a la afición del United tras la derrota 3-2 del Liverpool en Old Trafford, señalando el escudo de campeón de la Premier League en su manga mientras los jugadores se retiraban al túnel. El centrocampista húngaro, abucheado por la afición local, respondió señalando el escudo dorado de campeón de la Premier League que llevaba en la manga. El Liverpool había remontado dos goles en contra hasta que Kobbie Mainoo marcó el tanto de la victoria en los últimos minutos. La reacción de Szoboszlai se convirtió rápidamente en una de las imágenes más comentadas tras el partido.