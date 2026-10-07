La estatua, calificada de "extraña" por algunos medios argentinos, no fue un simple obsequio protocolario, sino que encierra un significado emocional especial, ya que representa una réplica a escala del famoso "Monumento de la Amazona" en Cotonú, la capital económica y la mayor ciudad de Benín.









El monumento rinde homenaje a las "Amazonas de Dahomey", conocidas en su lengua local como "Agojie", el único ejército femenino documentado en el mundo que defendió el antiguo reino africano durante el siglo XIX, convirtiéndose en un símbolo universal de la fuerza, la valentía y la resistencia femenina.

Pero el detalle más conmovedor fue el verdadero propósito del regalo, pues la estatua no se entregó directamente a Messi, sino a su esposa, Antonela Roccuzzo, que estaba presente en el palco junto a los miembros de la familia. Le entregaron la estatua de esta guardiana histórica para que ella fuera la guerrera encargada de "proteger al rey", según la cultura del país africano.

La estatua original del Monumento de la Amazona es la obra de arte más famosa de Benín. Fue inaugurada en 2022, mide 30 metros de altura, pesa 150 toneladas y está recubierta de bronce. Fue diseñada por el escultor chino Li Xiangqun, se alza frente al Palacio Presidencial de Benín y es la segunda estatua más alta de África.

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