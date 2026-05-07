VÍDEO: Diego Simeone pisa el escudo del Arsenal días después de su discusión con Ben White por hacer lo mismo

El temperamental entrenador del Atlético de Madrid se ha visto envuelto en una tormenta en las redes sociales tras la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones a manos del Arsenal. Tras el gol de Bukayo Saka, que dio el 1-0 y el 2-1 global a los Gunners, se grabó a un abatido Simeone rumbo al túnel del Emirates. En vez de eludir el gran escudo del Arsenal, el técnico de 56 años lo pisó, mirando hacia abajo.

Las imágenes han indignado a la afición del Arsenal, sobre todo tras lo ocurrido en la ida. La mayoría de sus jugadores rodeó el escudo, pero Simeone y José María Giménez lo pisaron, lo que desencadenó críticas de los hinchas locales que observaban desde las gradas sobre el túnel.