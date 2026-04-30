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Ben White Diego Simeone Arsenal Atletico Madrid 2025-26Getty/GOAL
Donny Afroni

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VÍDEO: Diego Simeone persigue a Ben White, del Arsenal, y le da varias palmadas en la espalda mientras surge la extraña teoría de «pisar el escudo»

Arsenal
B. White
Atlético Madrid vs Arsenal
Liga de Campeones
D. Simeone
Atlético Madrid

El partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal fue cauteloso, pero lo que más llamó la atención fueron las escenas posteriores. Diego Simeone se enfrentó al defensa del Arsenal, Ben White, tras un tenso 1-1 en la Liga de Campeones. El técnico rojiblanco pareció ir a por el inglés al mostrar su descontento con su conducta al abandonar el césped del Metropolitano.

  • Simeone se enfada por la falta de respeto hacia el escudo

    Tras el partido de ida de semifinales, las tensiones estallaron en el túnel. El enfrentamiento entre Simeone y White se desató por una aparente falta de respeto a las tradiciones del Atlético. Al retirarse del campo en el Metropolitano, White pisó el escudo del club dibujado en el césped frente al túnel, un gesto que muchos consideran un insulto en el fútbol español.

    Un jugador del Atlético encaró al lateral, pero fue Simeone quien intervino: lo siguió hasta el túnel, lo palmoteó varias veces en la espalda y, molesto, White se giró y respondió antes de ser empujado dos veces por el técnico.

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  • Las artes oscuras bajo la lupa

    Las payasadas de Simeone y su cuerpo técnico fueron duramente criticadas, y el exjugador del Real Madrid Steve McManaman destacó el ambiente hostil creado por el local. Las habituales artimañas del Atlético se vieron toda la noche en la banda y en el túnel.

    En TNT Sports, McManaman afirmó: «Las cámaras no siempre lo mostraban, pero veíamos lo que pasaba. El comportamiento de Simeone, su segundo y su tercer entrenador con los árbitros fue terrible. Por eso a la gente no le gustan las “artes oscuras” del Atlético».

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Contraste en las felicitaciones a Heinze

    Curiosamente, la agresividad de Simeone hacia White contrastó con el trato amable que dio al resto del cuerpo técnico del Arsenal. Antes del partido, el técnico del Atlético abrazó a su compatriota Gabriel Heinze, entrenador del Arsenal, y mostró un lado distinto a su habitual carácter combativo. El partido de vuelta en Londres se anuncia igual de tenso, pues el Arsenal intentará superar los juegos psicológicos del gigante español.

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