En un inusual momento de tensión para una de las figuras más populares del fútbol, Beckham fue abucheado por los aficionados en el Fanatics Fest de Nueva York. Al hablar sobre el dilema de elegir entre los dos finalistas, el jugador de 51 años expresó sus profundos vínculos con ambos equipos. Beckham pasó varios años de éxitos en La Liga con el Real Madrid y ha desarrollado un estrecho vínculo personal y profesional con el ídolo argentino, Lionel Messi, desde que lo trajo a la MLS.

«Me mantendré neutral. No sé quién ganará. Quiero lo mejor para Lionel, es excepcional como persona y jugador, pero España será un rival difícil. Disfrutaré del partido sin pronosticar», afirmó.