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England Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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VÍDEO: David Beckham se sorprende al ser abucheada la leyenda inglesa por su pronóstico de la final del Mundial

D. Beckham
World Cup
España vs Argentina
Argentina
España

David Beckham fue abucheado por el público durante una aparición mediática. El ex capitán de Inglaterra recibió la hostilidad de una multitud frustrada mientras comentaba la final del Mundial entre Argentina y España.

  • Beckham va a lo seguro en Nueva York

    En un inusual momento de tensión para una de las figuras más populares del fútbol, Beckham fue abucheado por los aficionados en el Fanatics Fest de Nueva York. Al hablar sobre el dilema de elegir entre los dos finalistas, el jugador de 51 años expresó sus profundos vínculos con ambos equipos. Beckham pasó varios años de éxitos en La Liga con el Real Madrid y ha desarrollado un estrecho vínculo personal y profesional con el ídolo argentino, Lionel Messi, desde que lo trajo a la MLS.

    «Me mantendré neutral. No sé quién ganará. Quiero lo mejor para Lionel, es excepcional como persona y jugador, pero España será un rival difícil. Disfrutaré del partido sin pronosticar», afirmó.

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  • Una explicación diplomática de la postura neutral

    Beckham ignoró los abucheos con una sonrisa, pero admitió que le extrañaba ser criticado. El público, que esperaba que mencionara a un equipo, no aprobó su respuesta. «Hacía tiempo que no me abucheaban. No me lo esperaba aquí», dijo.

    «Jugué en España, así que siento un gran cariño por el país y, obviamente, por su selección. Han hecho un trabajo excepcional en este Mundial y se merecen estar en la final», explicó.

    «En cuanto a Argentina, tienen a Lionel. Es un jugador excepcional, una persona excepcional con los valores adecuados, y trata a todo el mundo como se merece».

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  • england(C)Getty Images

    Desolación tras la eliminación de Inglaterra del Mundial

    La neutralidad de la leyenda llega tras verse afectado por la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina. Un vídeo viral lo mostró en las gradas, cabizbajo y al borde de las lágrimas, mientras los Tres Leones caían en semifinales.

    Pese al golpe, mantuvo la compostura y apoyó a la selección en redes. En un mensaje a sus millones de seguidores en Instagram afirmó: «Una decepción para todos, pero recuerdos que inspiran y perduran… Gracias al equipo, a los aficionados y a nuestro país por lo que nos habéis dado en este Mundial».

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