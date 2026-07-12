VÍDEO: David Beckham canta «Wonderwall» con sus hijos Romeo y Cruz; su ex, Victoria, ex Spice Girl, no se une a la celebración de Oasis tras la «especial» victoria de Inglaterra

Inglaterra venció 2-1 a Noruega y avanzó a semifinales del Mundial 2026 en Miami. Beckham, copropietario del Inter Miami y exastro inglés, celebró en las gradas.

Desde su palco en el Hard Rock Stadium, el exfutbolista de 51 años celebró con puños en alto el pitido final. Acto seguido, los altavoces del estadio retumbaron con el clásico de Oasis «Wonderwall». Beckham, que nunca rehúye un momento patriótico, fue fotografiado del brazo de su hijo Romeo mientras ambos cantaban a pleno pulmón. Aunque compartió la alegría inicial con su marido, Victoria se mantuvo más reservada y dejó las tareas vocales en manos de David y los niños.