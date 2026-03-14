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VÍDEO: Curioso momento en el que el árbitro se ve envuelto en el centro del corrillo del Chelsea antes del partido contra el Newcastle
El invitado inesperado
El incidente se produjo justo cuando la tensión iba en aumento antes del saque inicial contra el Newcastle. Tierney se había colocado en el punto central del campo cuando los jugadores del Chelsea se reunieron a su alrededor. En lugar de apartarse, el grupo se formó directamente a su alrededor, convirtiendo al árbitro en el centro de atención involuntario. Aunque Tierney parecía desconcertado, se mantuvo profesional y esperó a que la multitud de camisetas azules se dispersara.
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Una tradición impulsada por los jugadores
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, ha aclarado que este ritual concreto, que se ha convertido en una constante en las últimas semanas, no surgió en el banquillo. Tras una reunión similar antes de la victoria contra el Aston Villa, el técnico explicó que son los propios jugadores quienes impulsan esta muestra de unidad para fomentar la responsabilidad colectiva.
Al referirse a la rutina, Rosenior dijo: «No, no fue idea mía. La idea surgió de los jugadores, y me gusta mucho porque están mostrando unidad, cohesión y espíritu, y creo que eso es lo que se necesita. Antes de nada, antes de empezar a hablar de tácticas o sistemas, se necesita un grupo de jugadores dispuestos a correr y luchar unos por otros».
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Tierney en el punto de mira
Como veterano de la Premier League, Paul Tierney lo ha visto casi todo, pero ser el protagonista de una charla de equipo probablemente fuera una novedad para él. La escena sirvió para relajar el ambiente antes de pasar a los asuntos serios de una reunión crucial. Para Rosenior, el hecho de que sus jugadores tomen este tipo de iniciativas es una señal positiva del buen ambiente que reina en el vestuario.
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