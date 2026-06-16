Varios jugadores iraníes revelaron que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les prometió atender sus quejas por presunto trato discriminatorio en el Mundial de 2026 en Estados Unidos.

Irán, encuadrado en el Grupo 7, empató 2-2 con Nueva Zelanda este martes, mientras que Egipto igualó 1-1 ante Bélgica el lunes.

Jugadores y cuerpo técnico expresaron preocupación por los visados y la logística del viaje.

Tras el empate con Nueva Zelanda, Mehdi Taremi y Mohammad Mohabi revelaron que Infantino visitó el vestuario al final del partido.

Ambos afirmaron que el presidente de la FIFA prometió ayudar al equipo a continuar su andadura en el Mundial.

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