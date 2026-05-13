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Cristiano Ronaldo Al NassrGetty
Muhammad Zaki

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VÍDEO: Cristiano Ronaldo, inconsolable, se desploma en el banquillo, incrédulo, después de que un error del portero del Al-Nassr impidiera la celebración del título

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Nasr FC vs Al Hilal
1ª División

Cristiano Ronaldo se mostró abatido en el banquillo del Al-Nassr tras un grave error del portero Bento en los últimos minutos, que privó al club de su primer título de la Liga Profesional Saudí en siete años. El astro portugués, ya sustituido ante el Al-Hilal, vio con horror cómo se escapaba la victoria en el último suspiro.

  • Un error garrafal del portero en los últimos minutos arruina la fiesta

    Riad esperaba celebrar el título, pero Al-Nassr no pudo abrir el champán tras empatar 1-1 con Al-Hilal. Todo iba a favor del equipo de Jorge Jesus hasta el minuto 98. En un momento de locura, un desastroso gol en propia puerta tras un potente saque de banda dejó atónita a la afición y a los jugadores en shock.

    El portero brasileño Bento falló al calcular la trayectoria bajo presión. El empate mantiene a Al-Nassr líder, pero obligado a ganar al Damac FC en la última jornada para ser campeón. Un golpe duro tras dominar gran parte del partido gracias al gol inicial de Mohamed Simakan.


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  • La emoción a flor de piel de Ronaldo en el banquillo

    Ronaldo se mostró frustrado. Sustituido en el 83 por Abdullah Al-Hamdan, el jugador de 41 años se sentó en el banquillo, con la mirada perdida y lágrimas en los ojos tras el error de Bento y la pérdida de puntos. Ya antes, Yassine Bounou le había detenido un potente disparo desde lejos.

    Tras el partido, el astro usó Instagram para alentar a compañeros y seguidores: «El sueño está cerca. ¡Ánimo, nos queda un paso más por dar! ¡Gracias por el increíble apoyo esta noche!».


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Se vislumbra un posible doblete

    Aunque la fiesta del título se ha retrasado, el Al-Nassr está a un paso de una gran cosecha de trofeos. En una semana decisiva podría celebrar dos títulos el mismo día, siempre que gane sus próximos partidos y el Al-Hilal no lo impida.

    El sábado 16 de mayo jugarán la final de la Liga de Campeones de la AFC ante Gamba Osaka, y si Al-Hilal pierde o empata con Neom, serán campeones locales justo durante ese partido. Así, el 16 de mayo podría ser histórico, si superan la decepción del empate del martes.


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