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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Muhammad Zaki

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VÍDEO: Cristiano Ronaldo, enfadado, rechaza la medalla de subcampeón y se marcha furioso por el túnel tras la final de la Liga de Campeones de la AFC

C. Ronaldo
Al Nasr FC
AFC Champions League Two
Al Nasr FC vs Gamba Osaka
Gamba Osaka
1ª División

Cristiano Ronaldo no ocultó su enfado el sábado al negarse a participar en la ceremonia de entrega tras la derrota del Al-Nassr en la final de la Liga de Campeones de la AFC. El astro portugués se marchó directamente, mientras sus compañeros quedaban en el campo para recoger la medalla de subcampeones.

  • Gran decepción para el Al-Nassr en Riad

    La búsqueda de Ronaldo de su primer gran título con el Al-Nassr terminó el sábado por la noche con una amarga decepción, cuando el gigante saudí cayó sorpresivamente en casa ante el japonés Gamba Osaka. Todo estaba listo para una noche histórica en el Al-Awwal Park, con el Al-Nassr aspirando a ser el primer club saudí en ganar la Liga de Campeones de la AFC 2. Sin embargo, pese a ser favoritos, un gol de Deniz Hummet en el 29’ dio el triunfo 1-0 a los japoneses y dejó al equipo de Riad sin título continental.

    El veterano delantero mostró su frustración al fallar varias ocasiones. Al final del partido, Ronaldo se marchó sin felicitar al rival ni participar en los actos protocolarios; se alejó de sus compañeros y entró en el túnel, sin volver mientras el entrenador Jorge Jesus llevaba al resto de la plantilla al podio a recoger las medallas de plata.

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  • Un error del portero empaña la lucha por el título

    La derrota en la final llega pocos días después de otra decepción en la liga. El Al-Nassr pudo ganar la Liga Profesional Saudí esta semana, pero empató 1-1 con el Al-Hilal por un inesperado error. El título parecía suyo hasta que el portero Bento dejó escapar un saque de banda que terminó en su propia portería en el último minuto del descuento. La reacción de Ronaldo, inconsolable en el banquillo tras ser sustituido, se hizo viral.

    El empate aplazó la celebración y elevó la presión sobre el gigante de Riad antes de la final continental. La derrota ante Gamba Osaka se hizo aún más dura tras la victoria de Al-Hilal sobre Neom, que llevó la lucha por el título liguero a la última jornada.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Un último paso para la corona

    A pesar de las dos decepciones consecutivas, el entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesús, se mantiene optimista de cara al final de la temporada. Tras el reciente tropiezo en la liga, afirmó: «Tenemos una segunda oportunidad. Nos queda un partido para ser felices. Si la afición nos apoya como hoy, en el último partido seremos felices y celebraremos el título».

    Al-Nassr lidera la Liga Profesional Saudí con dos puntos de ventaja sobre Al-Hilal. Un triunfo en la última jornada ante Damac FC les daría el título liguero tras siete años de espera y mitigaría el dolor de la final de la Liga de Campeones de la AFC perdida.

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