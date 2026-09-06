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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

VÍDEO: Cristiano Ronaldo, cazado intentando «espiar» las tácticas de su rival en un hilarante momento de la Saudi Pro League

C. Ronaldo
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
D. Pereira

Cristiano Ronaldo fue captado por las cámaras espiando con picardía las instrucciones tácticas que sostenía su rival Danilo durante un duelo de la Saudi Pro League. El divertido momento arrancó sonrisas a ambos jugadores sobre el césped, pero Ronaldo acabó frustrado, ya que Al-Ittihad resistió para infligir a Al-Nassr su primera derrota de la temporada en un trepidante y muy disputado 2-1.

  • Ronaldo, pillado espiando tácticas

    El divertido incidente se produjo cuando Danilo recibió un papel con instrucciones tácticas desde el banquillo local en un duelo muy igualado. Colocándose justo al lado del defensor, Ronaldo aprovechó con picardía la ocasión para echar un vistazo a las notas antes de que Danilo se diera cuenta de sus travesuras. Aunque ese intercambio desenfadado rebajó brevemente la tensión sobre el césped, el capitán del Al-Nassr no pudo evitar la primera derrota de la temporada de su equipo después de que Predrag Rajkovic evitara su mejor ocasión.

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  • La derrota frena el impulso inicial

    La derrota por 2-1 a domicilio ante el Al-Ittihad supuso un importante golpe temprano para el Al-Nassr tras su impresionante inicio de la campaña liguera. El rápido doblete de George Ilenikhena en la primera parte resultó decisivo, y el gol de Angelo antes del descanso fue la única respuesta de los visitantes. Este tropiezo deja al Al-Nassr a tres puntos del líder de la liga, el Al-Hilal, mientras que el Al-Ittihad ascendió a la cuarta plaza con 11 puntos.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Probando la recuperación de títulos antes de tiempo

    El Al-Nassr debe dar ahora una respuesta inmediata para cerrar la brecha de tres puntos con el Al-Hilal en lo más alto de la clasificación. Sobre Ronaldo recae una mayor responsabilidad para recuperar su olfato goleador, después de haber marcado solo dos veces en cuatro partidos de liga esta temporada. Mejorar su producción ofensiva y reforzar la solidez defensiva siguen siendo las máximas prioridades para el equipo de Ange Postecoglou de cara al duelo del miércoles contra el Abha el 9 de septiembre.

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