VÍDEO: «Corre como un caballo salvaje»: Riccardo Calafiori, objeto de burlas por parte del Mansfield Town después de que los Gunners eliminaran al equipo de la League One de la FA Cup
Mansfield subió a TikTok un vídeo muy editado con la voz en off del controvertido personaje del Arsenal Lee Gunner. Mientras las imágenes muestran al exdefensa del Bolonia galopando por el campo, el audio se burla de él por correr «como un caballo salvaje». A continuación, la recopilación pasa a un Calafiori visiblemente desconcertado que pregunta repetidamente «¿Por qué?» en respuesta a un joven aficionado del Mansfield que, según Tribuna, le hizo un gesto grosero con la mano. Calafiori tuvo una tarde agridulce contra el equipo de la liga inferior y finalmente se vio obligado a abandonar el campo por una lesión, aunque sigue siendo uno de los favoritos de la afición del Arsenal por su incansable ritmo de trabajo.
Arteta ofrece información sobre la lesión
Arteta había optado por hacer muchos cambios, dando descanso a estrellas como Declan Rice y Viktor Gyokeres, aunque Calafiori y Leandro Trossard fueron titulares. La decisión puede haber sido contraproducente, ya que ninguno de los dos jugadores pudo terminar el partido: el internacional belga fue el primero en salir, necesitando atención médica en el campo antes de ser sustituido por Piero Hincapie en el minuto 38.
Luego, en el minuto 76, Calafiori cayó al suelo agarrándose la pierna y finalmente fue sustituido por el joven Jaden Dixon. En declaraciones a los periodistas tras el pitido final, un preocupado Arteta confirmó que la doble sustitución no fue táctica, admitiendo que ambos jugadores tenían problemas físicos que le obligaron a tomar esa decisión en los últimos compases del partido.
El entrenador del Arsenal fue tajante sobre el estado de sus estrellas, según Football London: «Los dos tenían pequeñas molestias. No se sentían cómodos para continuar. Y yo sabía que esto podía pasar, especialmente en las condiciones en las que estamos jugando hoy. Así que tuvimos que sacarlos». Esta noticia es especialmente frustrante para los fieles seguidores de los Gunners, ya que Calafiori acaba de regresar de una lesión muscular que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante 10 partidos.
Se avecinan grandes pruebas para los Gunners
El Arsenal se enfrenta ahora a una tensa espera para ver si el italiano estará disponible para una serie de partidos que definirán la temporada. Con la llegada del parón internacional de marzo, el equipo del norte de Londres debe afrontar una eliminatoria a doble partido de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen y un choque de la Premier League contra el Everton. El momento en que se han producido las lesiones no podría ser peor para Arteta, que está tratando desesperadamente de gestionar la forma física de su plantilla mientras compite en cuatro frentes diferentes por los títulos esta temporada.
El objetivo final sigue siendo el viaje del club a Wembley el 22 de marzo, donde está previsto que se enfrente al Manchester City en la final de la Carabao Cup. Contar con la energía de Calafiori en su plantilla proporcionará a Arteta más opciones en el intento del equipo del norte de Londres de ganar trofeos en múltiples frentes. Por ahora, el defensa tendrá que centrarse en su recuperación y lidiar con las «bromas» del club de la League One.