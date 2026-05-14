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Orlando City SC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

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VÍDEO: Cavan Sullivan, joven delantero del Philadelphia Union y futuro jugador del Manchester City, marca su primer gol en la MLS con solo 16 años

Orlando City vs Philadelphia Union
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C. Sullivan

El primer gol de Cavan Sullivan en la MLS marca otro hito en una de las carreras juveniles más seguidas del fútbol estadounidense. El joven de 16 años del Philadelphia Union impulsó la remontada en los últimos minutos contra el Orlando City SC, añadiendo un nuevo logro a su palmarés, que ya incluye un contrato profesional a los 14 años y dos goles en la Copa de Campeones de la CONCACAF este año contra el Defence Force F.C. A pesar de sus esfuerzos, el Union cayó 4-3.

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    Participó en dos goles del Union

    Sullivan no solo marcó su primer gol, sino que también participó en el primer tanto de Filadelfia esa noche: le pasó el balón a Nathan Harriel, quien asistió a Milan Iloski para recortar la ventaja de Orlando. Luego llegó el primer gol liguero de Sullivan, quien aprovechó un oportuno desmarque para marcar tras un centro raso de Ben Bender.

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  • MIRA EL GOL

    Mira aquí el gol de Sullivan en el minuto 75.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Las cifras que explican el crecimiento de Sullivan

    Tras la marcha de varias estrellas, el Union se reconstruye tras ganar el Supporters' Shield. Sullivan, que apenas jugó 224 minutos en sus dos primeras temporadas en la MLS, ya suma 377 esta campaña, con dos asistencias y cuatro titularidades.

  • ¿Y ahora qué?

    A pesar de la promesa de Sullivan, el Union es el peor equipo de la MLS, con solo seis puntos tras 13 jornadas. El sábado volverá al Subaru Park para recibir al Columbus Crew.

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