VÍDEO: Caos total en Brasil cuando los jugadores y el personal del Cruzeiro y el Atlético Mineiro se enfrentan violentamente a puñetazos y patadas en unas escenas vergonzosas sobre el terreno de juego

El partido debería haber sido una celebración para el Cruzeiro, ya que puso fin a siete años de espera para conquistar el Campeonato Mineiro, un título que no ganaba desde 2019.
El partido, con tanto en juego, fue comprensiblemente muy emotivo. Las entradas duras fueron una constante a lo largo del encuentro, con un total de nueve tarjetas amarillas. Un único gol del jugador de la Juventus Kaio Jorge, que ha sido vinculado con los equipos de la Premier League West Ham y Aston Villa, marcó la diferencia ese día. Ese gol confirmó la coronación del Cruzeiro como campeón estatal.