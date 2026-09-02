El doblete de Nahuel Da Silva en la segunda parte condenó a Danubio a una derrota por 2-0, dejándolo tercero del Grupo A de la Copa Uruguay con tres puntos en dos partidos. El violento estallido refleja la creciente furia de la afición en medio de una campaña desastrosa para el cuatro veces campeón de la Primera División, que ocupa la 11.ª posición en la clasificación doméstica con solo 18 puntos en 15 partidos. La presión aumenta sobre la plantilla tras actuaciones decepcionantes tanto en la liga como en la copa.