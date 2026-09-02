AFP
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VÍDEO: Caos en Uruguay mientras aficionados de Danubio invaden el campo para atacar a sus propios jugadores durante una derrota en la copa
Los aficionados provocan una invasión de campo
Los problemas estallaron en el último minuto, cuando un intruso enmascarado irrumpió en el terreno de juego y se encaró físicamente con varios jugadores de Danubio. Los árbitros detuvieron el partido durante tres minutos antes de señalar el final de forma prematura para garantizar la seguridad de los futbolistas. Imágenes amateur grabadas desde la grada captaron una respuesta policial claramente lenta, mientras los jugadores se veían obligados a defenderse por sí mismos de la multitud que se les echaba encima.
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La derrota en la copa agrava la miseria
El doblete de Nahuel Da Silva en la segunda parte condenó a Danubio a una derrota por 2-0, dejándolo tercero del Grupo A de la Copa Uruguay con tres puntos en dos partidos. El violento estallido refleja la creciente furia de la afición en medio de una campaña desastrosa para el cuatro veces campeón de la Primera División, que ocupa la 11.ª posición en la clasificación doméstica con solo 18 puntos en 15 partidos. La presión aumenta sobre la plantilla tras actuaciones decepcionantes tanto en la liga como en la copa.
- AFP
La prueba ante Peñarol cobra gran importancia
Danubio debe rearmarse con rapidez para retomar la competición liguera mientras se prepara para posibles consecuencias disciplinarias por parte de la Federación Uruguaya de Fútbol. Le espera una prueba de enorme exigencia el sábado 5 de septiembre, cuando reciba en casa a uno de los pesos pesados del fútbol nacional, Penarol. Afrontar en su estadio la visita de uno de los gigantes tradicionales representa una oportunidad crucial para recuperar una moral hecha añicos y frenar una alarmante caída de rendimiento.
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