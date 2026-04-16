En el minuto 83 de la vuelta de cuartos de final en el Allianz Arena, con el global 4-4, Bellingham se frustró porque Vinicius no le pasó el balón. La cámara captó la respuesta airada del brasileño. En respuesta, Vinicius le espetó: «¿Qué quieres? Cállate y cierra la boca».
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VÍDEO: «¡Cállate!» - Jude Bellingham y Vinicius Junior se enfrentan durante la derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich
Las tensiones llegan al límite
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El Bayern se impone en un emocionante partido con siete goles
El Bayern, campeón alemán, avanzó a semifinales tras un vibrante 3-4 ante el Madrid. Arda Güler y Kylian Mbappé pusieron al Madrid tres veces por delante, pero el Bayern respondió cada vez. Los tantos finales de Luis Díaz y Michael Olise fijaron el 6-4 global. El triunfo mantiene al equipo de Vincent Kompany en la lucha por un triplete histórico, mientras que Harry Kane alcanzó los 50 goles con el club esta temporada.
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Reparar una línea de frente fracturada
El entrenador Álvaro Arbeloa debe restablecer la armonía entre sus dos delanteros antes de que se reanuden las competiciones nacionales contra el Deportivo de Alavés. Tras la eliminación europea, la química del equipo se examina con lupa, pues intentan remontar nueve puntos en la lucha por el título. Resolver pronto esta fricción es clave para mantener la concentración y evitar que una temporada frustrante termine sin títulos.