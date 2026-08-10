Alonso se vio en el centro de la acción por todos los motivos equivocados durante el último amistoso de pretemporada del Chelsea, ya que se vio obligado a sujetar físicamente a su propio cuerpo técnico. El incidente se desencadenó poco después de la hora de partido, cuando el defensa del Johor Darul Ta'zim Antonio Glauder entró con una peligrosa tackleada por detrás sobre el delantero del Chelsea Liam Delap, que ya había transformado dos penaltis anteriormente en el encuentro.

El nuevo entrenador de jugadas a balón parado, MacPhee, incorporado recientemente desde el Aston Villa, fue el más contundente en su desaprobación. Se vio al técnico escocés dirigirse airadamente hacia el banquillo rival para enfrentarse al cuerpo técnico del JDT. Según las imágenes de vídeo del incidente, presuntamente se captó al nuevo técnico del Chelsea gritando "shut the f*** up" a sus homólogos.



