El Manchester City logró una contundente victoria ante el AEK Atenas la noche del martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, pero las conversaciones posteriores al partido se centraron en la cantidad de asientos vacíos en el Etihad Stadium, que solo registró dos tercios de su aforo.

Tras las continuas obras de renovación, el Etihad Stadium tiene ahora capacidad para 61.038 espectadores, aunque la asistencia oficial ante el AEK no superó los 40.024 espectadores, según el diario Mirror.

El periódico señaló: "No resultó sorprendente, ya que en el partido se vieron en muchas ocasiones asientos azules vacíos".

Este encuentro fue el tercero del Manchester City en su estadio en el transcurso de 7 días, tras su derrota ante el Paris Saint-Germain y su victoria sobre el Ipswich.

Cabe señalar también que el AEK Atenas no es uno de los equipos candidatos a la victoria, por lo que se esperaba que el Manchester City lograra un triunfo relativamente cómodo, algo que se materializó (5-1) gracias al triplete de Phil Foden y a los goles de Elliot Anderson y Rayan Cherki.





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