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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Vídeo: Burlas generalizadas hacia el estadio del City: ¡y quieren competir con el Real Madrid!

Manchester City vs AEK Atenas
Manchester City
AEK Atenas
Liga de Campeones
E. Maresca
Real Madrid
Inglaterra
Grecia
Italia
España

Escena embarazosa en el Etihad Stadium

El Manchester City logró una contundente victoria ante el AEK Atenas la noche del martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, pero las conversaciones posteriores al partido se centraron en la cantidad de asientos vacíos en el Etihad Stadium, que solo registró dos tercios de su aforo.

Tras las continuas obras de renovación, el Etihad Stadium tiene ahora capacidad para 61.038 espectadores, aunque la asistencia oficial ante el AEK no superó los 40.024 espectadores, según el diario Mirror.

El periódico señaló: "No resultó sorprendente, ya que en el partido se vieron en muchas ocasiones asientos azules vacíos".

Este encuentro fue el tercero del Manchester City en su estadio en el transcurso de 7 días, tras su derrota ante el Paris Saint-Germain y su victoria sobre el Ipswich.

Cabe señalar también que el AEK Atenas no es uno de los equipos candidatos a la victoria, por lo que se esperaba que el Manchester City lograra un triunfo relativamente cómodo, algo que se materializó (5-1) gracias al triplete de Phil Foden y a los goles de Elliot Anderson y Rayan Cherki.


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  • Maresca comenta

    Enzo Maresca, el entrenador del equipo, no mostró ninguna preocupación por la asistencia de aficionados, y declaró a los periodistas tras el partido: "Creo que la asistencia en el estadio fue buena. En el último partido contra el Ipswich estaban en lo más alto del entusiasmo, y la próxima semana hay dos partidos contra el Brighton, y no tengo ninguna duda de que el ambiente volverá a ser magnífico".

    Los aficionados del Manchester City se manifestaron recientemente a raíz del fallo condenatorio emitido por una comisión independiente, que ahora amenaza la permanencia del equipo en la Premier League. Se ha presentado una apelación, pero sancionar al club con una importante deducción de puntos y el descenso sigue estando entre las posibilidades contempladas.

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  • Amplias burlas: ¿competir con los ingresos del Real Madrid?

    Las imágenes del Etihad Stadium se difundieron por las redes sociales, lo que desató una oleada de burlas.

    Los usuarios volvieron a sacar a relucir el tópico habitual de que el Manchester City tiene dificultades para llenar las gradas de su estadio, incluso en los partidos de las competiciones europeas más importantes.

    Según el sitio Tribuna, un aficionado escribió con ironía: «Damas y caballeros, esto es un partido de la Champions League».

    Otros no desaprovecharon la oportunidad de burlarse de la gran cantidad de asientos vacíos en las gradas del estadio del Manchester City. Otro comentó: «Es increíble lo vacío que está esto».

    Un tercero añadió: «Y aun así siguen intentando convencernos de que pueden competir con el Real Madrid en cuanto a ingresos».

    Otro recurrió a un juego de palabras combinando los términos "empty" (vacío) y (el estadio) Etihad, y escribió: «Sencillamente, esto es el Emptyhad».

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