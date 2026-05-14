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VÍDEO: «Bukayo es uno de los nuestros y eso lo es todo»: Saka reacciona a la «preciosa» carta de un aficionado del Arsenal
- AFP
«Bukayo Saka es uno de los nuestros»: un aficionado escribe una emotiva carta a la estrella del Arsenal
La carta dice: «Bukayo Saka. ¿Qué más puedo decir? No es solo un nombre: hace saltar al North Bank. El regate de hombro, el remate. Es la esperanza con la camiseta de extremo.
Por él los niños del norte de Londres recortan con la izquierda y creen. Es el chico que celebra con una sonrisa un 3-0 al Real Madrid, como un aficionado más. Bukayo Saka es uno de los nuestros.
A pesar de los golpes, la presión y las expectativas, Bukayo es alegría, resiliencia y esperanza. Su camino demuestra que los sueños se cumplen. Bukayo es uno de los nuestros, y para un aficionado del Arsenal, eso lo es todo».
«¡Guau!» - Mira a Saka leyendo una carta de un seguidor
Saka reacciona tras «recibir el cariño de la gente»
Saka llegó al Arsenal a los siete años y, tras pasar por la cantera de Hale End, se convirtió en un titular fijo, líder y favorito de la afición. En el podcast «Beast Mode On», Adebayo Akinfenwa le preguntó qué sentía al leer la carta de un seguidor, y el jugador de 24 años respondió: «Vaya. Gracias. Es precioso. Se nota que es un auténtico aficionado del Arsenal por lo que dice.
«Algunos momentos que vivimos juntos los había olvidado, pero para él fueron importantes. Es bonito recibir este cariño».
Escucha el episodio completo del pódcast «Beast Mode On» con Bukayo Saka.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También puedes escucharlos en Spotify.