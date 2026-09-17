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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Vídeo: Bono acapara todas las miradas en Arabia Saudita al estilo del Mundial

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
Y. Bounou
Arabia Saudita
Marruecos

El guardameta marroquí hace historia

El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal, siguió acaparando las miradas en los campos saudíes, después de protagonizar una acción excepcional durante el enfrentamiento ante el Al-Taawoun, confirmando una vez más que posee cualidades especiales para lidiar con los balones más difíciles.

El brillo de Bounou llegó durante la gran victoria del Al-Hilal sobre el Al-Taawoun por 6-0, en el partido que enfrentó a ambos dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Roshn Saudi League, después de detener un potente disparo de una manera que despertó la admiración de los seguidores.

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  • Excepcional parada de Bono

    Bono logró despejar un potente disparo de uno de los jugadores del Al-Taawoun desde fuera del área, tras responder a él desde una posición estática, pese a su gran velocidad y su dirección hacia la portería, privando así a los locales de anotar un gol ante el Al-Hilal.

    La acción no pasó desapercibida, ya que Bono recibió el premio a la mejor parada de la jornada por parte de la Liga Profesional Roshn, en reconocimiento a su destacada reacción y a su forma de responder al disparo.

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  • Una imagen que revive los recuerdos del Mundial

    La forma en que Bono detuvo el balón no fue fruto de la casualidad, ya que el guardameta marroquí había protagonizado una acción similar durante el pasado Mundial, cuando atajó con maestría un penalti desde la posición de pie durante el enfrentamiento ante los Países Bajos en los octavos de final.

    Aquella forma se convirtió en una de las jugadas más destacadas en la trayectoria de Bono, después de que sus paradas contribuyeran a ayudar a la selección de Marruecos a continuar su camino en el torneo, antes de que el guardameta marroquí volviera a repetirla, esta vez con la camiseta del Al-Hilal.

    De esta manera, Bono sigue confirmando su fuerte presencia con el Al-Hilal, ya sea a través de las paradas decisivas o de las jugadas excepcionales que otorgan al equipo una mayor seguridad en los partidos, manteniéndose como uno de los guardametas más destacados de los campos sauditas.

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