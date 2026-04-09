Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, ha reavivado las críticas hacia Cristiano Ronaldo al opinar sobre el mejor delantero de la historia.

El propio Cristiano se considera el mejor jugador de la historia, tanto a nivel individual como colectivo, tal y como ha reconocido oficialmente en varias entrevistas.

Sus palabras ya habían recibido críticas, pues muchos expertos prefieren a su eterno rival, Lionel Messi.

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Sin embargo, otros lo ven como el más decisivo por ser el máximo goleador de la historia, capaz de anotar hasta con medias oportunidades.