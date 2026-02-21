VÍDEO: ¡¿Aspirante al premio Puskas?! El portero del Newcastle sub-21 marca un gol increíble desde su propio campo

Harris se incorporó a la cantera del Newcastle en 2017 y debutó con el equipo sub-21 en un partido de la EFL Trophy contra el Wrexham con solo 16 años. Hasta ahora, solo ha tenido una cesión fuera de St James' Park, donde tuvo su primera experiencia en el fútbol profesional durante una cesión temporal con el Coleraine, equipo de la NIFL Premiership, en la primera mitad de la temporada 2025-26. Mantuvo su portería a cero en siete de los 21 partidos de liga que disputó con el club.

Harris ya ha jugado anteriormente con el primer equipo del Newcastle, saliendo como suplente en un partido amistoso disputado en mayo de 2024 contra el A-League All Stars en Melbourne, y también ha ganado el premio Wor Jackie, que se otorga al mejor jugador joven del año del Newcastle.

Harris fue convocado para el empate 1-1 con el París Saint-Germain en la Liga de Campeones a finales de enero, aunque con Nick Pope y Aaron Ramsdale por delante de él en la jerarquía, es poco probable que debute en competición con el equipo de Eddie Howe en un futuro próximo.