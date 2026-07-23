VÍDEO: Antoine Griezmann marca un golazo en su debut en la MLS y ayuda al Orlando City a golear a los San José Earthquakes

Griezmann no tardó en dejar huella en suelo norteamericano. El delantero de 35 años, fichaje estelar del Orlando City, fue titular en el PayPal Park por decisión del técnico Martín Perelman. La apuesta funcionó: el exjugador del Atlético de Madrid mostró la calidad de élite que lo ha caracterizado en Europa durante más de una década.

El Orlando City anunció su fichaje en marzo, y el francés se incorporó el 13 de julio, cerrando así su etapa en La Liga, donde jugó desde 2009 con la Real Sociedad, el Atlético y el Barcelona. En España ganó la Supercopa de España, la Europa League y la Supercopa de la UEFA con el Atlético, además de la Copa del Rey con el Barcelona.