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VÍDEO: Antoine Griezmann marca un golazo en su debut en la MLS y ayuda al Orlando City a golear a los San José Earthquakes
Un comienzo de ensueño para el icono francés
Griezmann no tardó en dejar huella en suelo norteamericano. El delantero de 35 años, fichaje estelar del Orlando City, fue titular en el PayPal Park por decisión del técnico Martín Perelman. La apuesta funcionó: el exjugador del Atlético de Madrid mostró la calidad de élite que lo ha caracterizado en Europa durante más de una década.
El Orlando City anunció su fichaje en marzo, y el francés se incorporó el 13 de julio, cerrando así su etapa en La Liga, donde jugó desde 2009 con la Real Sociedad, el Atlético y el Barcelona. En España ganó la Supercopa de España, la Europa League y la Supercopa de la UEFA con el Atlético, además de la Copa del Rey con el Barcelona.
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Alcanzar el triple siglo por todo lo alto
Aunque el Orlando City buscaba los tres puntos, el partido tenía un gran valor personal para el campeón del Mundial. El gol de Griezmann en el 48’ fue su primer tanto en la MLS y el 300 con un club en su carrera. El veterano controló en el área, se deshizo de su marcador con una finta y, con calma, batió al portero de San José para poner el 3-0.
El tanto mantiene su racha goleadora tras una temporada en la que jugó 56 partidos con el Atlético, marcó 14 goles y dio ocho asistencias. Sus 300 goles se reparten entre cuatro equipos: 212 con el Atlético, 52 con la Real Sociedad, 35 con el Barcelona y ahora el primero con el Orlando City.
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El equipo de apoyo del Orlando City brilla con luz propia
Aunque Griezmann acaparará los titulares, los Lions mostraron un juego colectivo sólido. Los goles del esloveno David Brekalo, el colombiano Iván Angulo y el paraguayo Braian Ojeda completaron la goleada ante los San José Earthquakes, colíderes del Oeste junto a los Vancouver Whitecaps. La variedad de goleadores complace a Perelman, pues muestra que el Orlando no depende solo de su nuevo fichaje estrella para crear peligro.
La victoria impulsa las aspiraciones del equipo. Los tres puntos los acercan a los playoffs: ahora son décimos en el Este, con 17 unidades, a solo dos del DC United, que marca el corte. Tras un inicio irregular, la llegada de Griezmann parece la chispa que puede impulsar un repunte en la recta final.
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