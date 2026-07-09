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Adhe Makayasa

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VÍDEO: Antoine Griezmann marca en su debut con el Orlando City y espera con ilusión el duelo contra Lionel Messi en la MLS

A. Griezmann
Orlando City
Major League Soccer

La estrella francesa Antoine Griezmann ha tenido un magnífico comienzo de carrera en Estados Unidos tras marcar en su debut con el Orlando City. El exdelantero del Atlético de Madrid brilló en un amistoso de pretemporada y espera con entusiasmo enfrentarse a Lionel Messi en la Major League Soccer.

  • Griezmann debuta

    El veterano delantero debutó en Estados Unidos con una actuación espectacular: el Orlando goleó 6-0 a los Tampa Bay Rowdies en un amistoso en el Inter&Co Stadium. El jugador de 35 años, fichaje de finales de junio, convenció al técnico interino Martin Perelman, que lo alineó de titular. Griezmann abrió el marcador en el 32’ con un preciso disparo raso y luego asistió a Iván Angulo en el 61’.

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  • El delantero espera con ilusión el derbi

    La llegada de Griezmann reforzó de inmediato el ataque de los Lions para la reanudación de la liga. Antes de debutar con gol en Orlando, el delantero expresó su ilusión por volver a enfrentarse a Messi, su excompañero en el Barcelona, en el derbi de Florida. Griezmann declaró: «Me han hablado mucho del derbi. Vi el último. Será un placer volver a enfrentarme a Messi y también a Rodrigo [De Paul], con quien tengo muy buena relación».

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    La prueba de Dallas precede a la reanudación

    El Orlando viajará a Dallas para jugar un amistoso la próxima semana. El partido será clave para que el técnico Perelman afine la táctica y la forma de la estrella francesa. La verdadera prueba de este equipo llegará con la reanudación de la MLS, el 22 de julio, en la visita a San José.

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