VÍDEO: Antoine Griezmann marca en su debut con el Orlando City y espera con ilusión el duelo contra Lionel Messi en la MLS

La llegada de Griezmann reforzó de inmediato el ataque de los Lions para la reanudación de la liga. Antes de debutar con gol en Orlando, el delantero expresó su ilusión por volver a enfrentarse a Messi, su excompañero en el Barcelona, en el derbi de Florida. Griezmann declaró: «Me han hablado mucho del derbi. Vi el último. Será un placer volver a enfrentarme a Messi y también a Rodrigo [De Paul], con quien tengo muy buena relación».