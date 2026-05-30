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VÍDEO: Anthony Gordon habla español con fluidez en su presentación con el Barcelona y revela que entrenaba «todos los días» en el Newcastle
El extremo inglés ficha por un equipo de La Liga
El exdelantero del Everton fue presentado ante los medios el viernes por la noche tras fichar por el Camp Nou. El Newcastle lo mantuvo en el banquillo en los cuatro últimos partidos, aparentemente para protegerlo de cara a este traspaso. La elevada suma pagada ayuda al club inglés a cumplir la normativa financiera y permite a Gordon cumplir su sueño de jugar en el extranjero antes del Mundial.
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Gordon pronunció un impecable discurso en español en su presentación:
Después se dirige en catalán a los aficionados mientras firma autógrafos:
Un sueño de la infancia inspira las clases de idiomas
El delantero confesó que llevaba años estudiando español. «De niño soñaba con jugar en el Barça y, para prepararme, quería hablar el idioma. En Newcastle hablaba cada día con mi fisioterapeuta y le repetía que algún día jugaría en el Barça, así que me puse a aprender español».
Además, sorprendió a los aficionados locales al afirmar en catalán fluido: «Estic molt feliç» («Estoy muy feliz»).
- Getty Images Sport
La mirada puesta en el Mundial antes de la aventura española
El delantero deberá centrar pronto su atención en los compromisos internacionales, pues se unirá a la selección de Inglaterra para el torneo en Norteamérica. Tras la concentración de verano, afrontará el reto de adaptarse al exigente sistema táctico del Barcelona bajo gran presión mediática. En La Liga, deberá demostrar su capacidad de anotación tras sus 17 goles en la liga inglesa.