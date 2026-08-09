VÍDEO: Anthony Elanga se marcha en camilla tras una entrada terrorífica que provoca una tangana multitudinaria del Newcastle

El primer partido de Matthias Jaissle al frente del Newcastle se vio eclipsado por un momento de auténtica preocupación por Elanga. El internacional sueco sufrió una durísima entrada del defensa del Valencia Jose Gaya que le dejó retorciéndose de dolor.

La entrada fue tan grave que el árbitro Jose Martinez tardó apenas tres segundos en mostrar una roja directa al capitán del Valencia. Sin embargo, la decisión hizo poco por calmar los ánimos, ya que se desató una tangana en la banda en la que se vieron implicados jugadores de ambos equipos.



