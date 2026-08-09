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VÍDEO: Anthony Elanga se marcha en camilla tras una entrada terrorífica que provoca una tangana multitudinaria del Newcastle
Caos en Mestalla mientras Elanga cae
El primer partido de Matthias Jaissle al frente del Newcastle se vio eclipsado por un momento de auténtica preocupación por Elanga. El internacional sueco sufrió una durísima entrada del defensa del Valencia Jose Gaya que le dejó retorciéndose de dolor.
La entrada fue tan grave que el árbitro Jose Martinez tardó apenas tres segundos en mostrar una roja directa al capitán del Valencia. Sin embargo, la decisión hizo poco por calmar los ánimos, ya que se desató una tangana en la banda en la que se vieron implicados jugadores de ambos equipos.
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Se resta importancia a una lesión grave
La imagen de Elanga siendo despedido por los aires por la entrada con los dos pies de Gaya provocó una reacción inmediata y furiosa en la plantilla de Newcastle United. William Osula fue uno de los primeros en llegar hasta su compañero para evaluar el alcance del daño, mientras el banquillo exigía una actuación rápida de los árbitros.
Pese al temor inicial a una baja de larga duración, una posible fractura o una lesión grave de ligamentos fueron pronto rebajadas, según Daily Mail. Se cree que el extremo sufrió una contusión importante en la espinilla, más que una fractura. Además, se vio al jugador caminando por el vestuario tras recibir tratamiento, lo que sugiere que podría haber evitado una lesión que amenazara la temporada en lo que fue un encuentro de pretemporada.
- Getty Images Sport
Jaissle comienza con una victoria
Aunque la lesión de Elanga fue el principal tema de conversación, el partido marcó el inicio de una nueva era para el Newcastle bajo las órdenes de Matthias Jaissle, quien recientemente sustituyó a Eddie Howe al frente del equipo. El técnico alemán mostró buena parte de la pasión por la que es conocido, abalanzándose hacia los árbitros tras la falta sobre su jugador. El ambiente se mantuvo tenso en todo momento, pero el Newcastle acabó recuperando la concentración para asegurar un trabajado resultado de pretemporada.
El Newcastle, de hecho, se había visto por detrás muy pronto en el partido, cuando Filip Ugrinic colocó en la red un espectacular disparo lejano para los locales. Sin embargo, el equipo de la Premier League reaccionó, y un doblete de Yoane Wissa aseguró que el entrenador de 38 años lograra una victoria por 2-1 en su primer partido al mando.
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