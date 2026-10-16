El error flagrante amenazó con complicar una noche cómoda para los locales, pero el portero se redimió enseguida. Poco después de su fallo en la jugada a balón parado, el KuPS dispuso de un penalti que le ofrecía la oportunidad de iniciar una remontada improbable.

Onana respondió al desafío lanzándose acertadamente a su derecha para desviar el lanzamiento y alejar el peligro. En el rechace, el balón acabó por encima del larguero, por lo que el Trabzonspor mantuvo sus dos goles de ventaja y recuperó la calma.

Pese al contratiempo defensivo, la potencia ofensiva del Trabzonspor fue demasiado para los visitantes. El exdelantero del Southampton Paul Onuachu abrió el marcador y sentó las bases de una actuación ofensiva dominante. Después, el exextremo del Liverpool Mohamed Salah dobló la ventaja con un remate marca de la casa al palo largo, su octavo gol desde que llegó a Turquía durante el mercado de verano.

Franculino Dju amplió la ventaja poco después del descanso y puso el 3-0. Tras el episodio del penalti en la segunda parte, Dju volvió a marcar en el tiempo añadido para sentenciar el encuentro y dejar el gol tardío de Gustav Engvall en un mero tanto de consolación para el KuPS.







