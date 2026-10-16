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VÍDEO: Andre Onana vuelve a quedar en evidencia: el portero cedido por el Manchester United encaja un gol directo de córner tras un fallo con el Trabzonspor
Una pesadilla en una cita europea
El Trabzonspor tenía encarrilado su duelo de la Conference League ante el equipo finlandés KuPS hasta que su portero permitió a los visitantes volver a meterse en el partido. El conjunto turco había logrado una cómoda ventaja de tres goles en el minuto 47 y parecía haber sentenciado el encuentro al comienzo de la segunda parte.
Sin embargo, en el minuto 54, el veterano centrocampista Petteri Pennanen sacó un peligroso córner cerrado. El balón pasó entre todos los jugadores del área, sorprendió a Onana y entró junto al segundo palo. El jugador cedido por el Manchester United quedó tendido sobre el césped, sin dar crédito a lo ocurrido, mientras sus compañeros se limitaron a caminar de vuelta al círculo central.
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Redención desde el punto de penalti
El error flagrante amenazó con complicar una noche cómoda para los locales, pero el portero se redimió enseguida. Poco después de su fallo en la jugada a balón parado, el KuPS dispuso de un penalti que le ofrecía la oportunidad de iniciar una remontada improbable.
Onana respondió al desafío lanzándose acertadamente a su derecha para desviar el lanzamiento y alejar el peligro. En el rechace, el balón acabó por encima del larguero, por lo que el Trabzonspor mantuvo sus dos goles de ventaja y recuperó la calma.
Pese al contratiempo defensivo, la potencia ofensiva del Trabzonspor fue demasiado para los visitantes. El exdelantero del Southampton Paul Onuachu abrió el marcador y sentó las bases de una actuación ofensiva dominante. Después, el exextremo del Liverpool Mohamed Salah dobló la ventaja con un remate marca de la casa al palo largo, su octavo gol desde que llegó a Turquía durante el mercado de verano.
Franculino Dju amplió la ventaja poco después del descanso y puso el 3-0. Tras el episodio del penalti en la segunda parte, Dju volvió a marcar en el tiempo añadido para sentenciar el encuentro y dejar el gol tardío de Gustav Engvall en un mero tanto de consolación para el KuPS.
- AFP
Seguir adelante en Turquía
Ahora, en su segunda temporada lejos de Old Trafford, Onana espera dar continuidad a sus actuaciones decisivas en los penaltis en lugar de quedarse pensando en su error en un saque de esquina. Disponer de minutos con regularidad en competiciones europeas sigue siendo vital mientras busca la consistencia durante su cesión.
El Trabzonspor tratará de acompañar su eficacia de cara a puerta con una mayor solidez defensiva en sus próximos partidos. Mantener su racha de victorias en la Conference League será esencial para sus aspiraciones europeas.
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